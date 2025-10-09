Milan, intreccio di mercato con la Juve: pista ancora aperta

Milan e Juventus potrebbero ben presto finire ancora al centro dell’attenzione, per un intreccio di mercato nel reparto offensivo.

Continua il buon momento per il Milan di Massimiliano Allegri: dopo la prima sconfitta alla prima giornata del campionato di Serie A contro la Cremonese, la squadra rossonera ha trovato piano piano il suo equilibrio in campo, portando a casa quattro vittorie e un pareggio nelle cinque partite successive, tra cui una vittoria sul Napoli, Campione d’Italia, e un pareggio contro la Juventus, ex squadra di Massimiliano Allegri.

In questi giorni il Milan, così come tutte gli altri club di Serie A, è fermo ai box a causa della sosta per le Nazionali: tanti i giocatori rossoneri convocati dai commissari tecnici delle proprie nazionali, ma il tecnico rossonero continua a lavorare con i giocatori rimasti a Milanello, per preparare il match al rientro contro la Fiorentina.

Mercato Milan, ancora una possibilità per Vlahovic: le ultime

Ciò che emerge dalle prime uscite della squadra rossonera in questa stagione, è un piccolo problema a livello del reparto offensivo: Leao è appena rientrato dall’infortunio avuto ad inizio stagione nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce, Gimenez ancora non ha inciso in modo determinato, Nkunku deve ancora entrare per bene nei meccanismi della rosa rossonera, l’unico che sta macinando numeri è Pulisic. Da qui potrebbe nascere l’esigenza di intervenire sul mercato già a gennaio, per trovare un nuovo attaccante.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Dusan Vlahovic potrebbe presto tornare di moda tra la dirigenza di Via Aldo Rossi per il mercato invernale: l’attaccante serbo è in scadenza di contratto il prossimo giugno 2026, e la Juventus potrebbe sfruttare l’occasione di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Dal canto suo, il Milan è ancora molto interessato a Vlahovic, a maggior ragione dopo i numeri non positivi di Gimenez.

Attualmente la Juventus vede in David l’attaccante del futuro, per cui se dovessero arrivare offerte congrue già a gennaio, Vlahovic è libero e la Vecchia Signora accetterebbe l’offerta. Nonostante un buon inizio di stagione, è chiaro che Vlahovic non è più al centro del progetto bianconero, da qui la possibilità per i rossoneri di acquistarlo. Le prossime settimane saranno decisive per capire il suo futuro, in concomitanza con quelle che saranno le prestazioni di Gimenez.