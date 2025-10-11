Milan, Koni De Winter esce allo scoperto: che messaggio ad Allegri

Koni De Winter alza ha alzato l’asticella: il difensore del Milan manda un chiaro messaggio a mister Massimiliano Allegri.

Koni De Winter è stato uno dei colpi rossoneri nella precedente finestra di calciomercato. Il Milan ha ingaggiato il giocatore belga dal Genoa, investendo 20 milioni di euro. La società rossonera crede molto nel potenziale del calciatore ex Juventus e De Winter non ha alcuna intenzione di deludere le aspettative.

Koni De Winter, di fatto, ha inevitabilmente alzato l’asticella dal suo arrivo al Milan, mostrandosi pronto a determinati ad ogni chiamata in campo di Massimiliano Allegri. Dal suo trasferimento in rossonero, l’ex bianconero ha disputato 4 presenze tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 167 minuti in campo. Il difensore belga si è recentemente raccontato in un’intervista concessa al quotidiano Het Nieuwsblad, parlando del suo trasferimento a Milano.

De Winter è pronto: messaggio chiaro ad Allegri

Koni De Winter, come giusto che sia, punta a diventare uno dei leader della rosa di Max Allegri. Il difensore belga, di fatto, ambisce ad un posto tra i titolari: “In questo momento sono un’alternativa ma non ho ancora lo status per avanzare richieste con Allegri. Sono autocritico con me e ho l’ambizione di diventare titolare, devo essere umile in questo momento e prima o poi arriverà la ricompensa”.

Pur di gestire la maglia rossonero, l’ex Juventus ha detto di no ai petrodollari dell’Arabia Saudita:“Inizialmente ho saputo tutto dai social, poi il procuratore mi ha chiamato confermando che col Milan eravamo sulla buona strada. Se arriva un club come questo non esiti, ma è vero che sono stato cercato da altre squadre (Inter e Napoli, ndr) così come da squadre inglesi e pure dall’Arabia Saudita. Nella Saudi Pro League avrei guadagnato un sacco di soldi ma non era il momento giusto, è stato perfetto approdare al Milan”.

De Winter è arrivato alla corte dei rossoneri per 20 milioni. Un’affare stando alle parole del difensore belga: “Se si guardano le quotazioni del calciomercato degli ultimi anni penso che il club rossonero abbia strappato un buon prezzo al Genoa”.