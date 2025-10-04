Milan, l’attaccante elogia Allegri: “Sa come tirare fuori il meglio dai giocatori”

Un giocatore rossonero ha rilasciato recentemente un’intervista: non sono mancati i complimenti al tecnico del Milan Max Allegri

A Milanello si sta lavorando per il big match di domani sera contro la Juventus: rossoneri con il morale alle stelle dopo il successo col Napoli domenica scorsa, gara decisa da Saelemaekers e Pulisic. Il Diavolo vorrebbe arrivare alla sosta in una posizione di vertice, magari davanti a tutti.

Affiche ciò accada, la formazione lombarda dovrebbe battere la Juventus e sperare in un passo falso del Napoli e della Roma, impegnate rispettivamente con Genoa e Fiorentina. Sull’ottimo momento del Milan, uno dei protagonisti ha rilasciato un’intervista alla vigilia del match con i bianconeri, soffermandosi su vari punti.

Pulisic promuove Allegri

Intervistato da DAZN per la rubrica Storie di Serie A, Christian Pulisic ha dialogato con il coach Dan Peterson. Diversi i temi trattati, partendo dal rapporto dello statunitense con Massimiliano Allegri, ecco le sue parole:

“Colpisce l’esperienza che ha, il modo di lavorare, sa come tirare fuori il meglio dai giocatori. È già stato qui al Milan in passato. È uno che non va nel panico. Dopo la prima sconfitta contro la Cremonese nello spogliatoio eravamo delusi. Lui non ha perso la calma, ci ha detto che eravamo solo alla prima giornata, di continuare a lavorare che avremmo trovato la strada giusta”.

L’ex Chelsea inoltre ha continuato parlando della sfida contro la Juventus, in programma domani alle 20:45. Il numero 11 è consapevole delle qualità della Vecchia Signora, tanto da temere la formazione allenata da Igor Tudor.