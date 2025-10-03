Milan, Leao titolare contro la Juventus? Cosa filtra sulle sue condizioni

In vista del big match di domenica tra Milan e Juventus, tutti si chiedono se Rafael Leao giocherà titolare. Il punto sulle condizioni del numero 10 rossonero.

Proprio come accaduto nello scorso weekend, anche questa settimana tutti gli occhi puntati del calcio italiano saranno puntati sul Milan di Max Allegri. Dopo aver portato a casa la super sfida contro il Napoli, domenica sera i rossoneri saranno attesi all’Allianz Stadium dalla Juventus. Un altro match di prestigio per il Diavolo, che non vuole fermarsi proprio sul più bello.

Dopo il K.O. contro la Cremonese alla prima giornata è iniziata una nuova stagione per il Milan, che adesso sa solo vincere. Primo posto in classifica per i rossoneri al pari di Napoli e Roma, con l’obiettivo di mantenere la vetta anche dopo l’ultima gara prima della sosta. Il grande punto di domanda per la sfida di domenica è legato alle condizioni di Rafael Leao: il portoghese partirà dal primo minuto?

Milan-Juventus, panchina quasi certa per Leao: in attacco spazio a Pulisic e Gimenez

In questa prima parte di stagione il Milan ha dovuto fare a meno di Leao. Un assenza pesante, ma che non ha intaccato il rendimento del Diavolo, che sembra quasi aver trovato una quadra senza il portoghese. Contro il Napoli, l’ex Sporting ha fatto il suo ritorno in campo nella ripresa, non lasciando però il segno. Il suo sarà un ritorno graduale ed è per questo motivo che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche contro la Juventus partirà dalla panchina.

Ieri Leao ha continuato ad allenarsi con il gruppo, continuando così il suo recupero alla miglior condizione. Intanto, contro la Vecchia Signora in attacco partirà dal primo minuto Christian Pulisic, con al suo fianco molto probabilmente Santiago Gimenez, favorito su Christopher Nkunku.

Chiaramente Leao sarà il jolly di Allegri da inserire a partita in corso, con la speranza che possa lasciare il segno. In seguito la sosta sarà occasione per lasciarsi definitivamente alle spalle l’infortunio, in attesa di capire quale sarà la decisione del ct portoghese Roberto Martinez, chiamato a scegliere se includere Leao nella lista dei convocati per i prossimi impegni. Di certo restare a Milanello per recuperare la forma non sarebbe uno scenario così catastrofico, anzi.