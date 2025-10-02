Milan-Lewandowski, notizia dell’ultim’ora: tifosi impazziti

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione clamorosa: il Milan starebbe valutando il profilo di Robert Lewandowski per l’attacco

Al centro del nuovo e funzionante Milan di Max Allegri c’è un fuoriclasse assoluto, un giocatore senza età in grado di illuminare trame di gioco ad occhi chiusi. Ovviamente stiamo parlando di Luka Modric, che a 40 anni suonati sta facendo la differenza in Serie A, dimostrando come, in alcuni casi, l’età sia solo un numero. Sembra averlo capito a pieno Igli Tare che ora, per completare il reparto offensivo, sembra essere interessato ad un colpo simile; nella lista del DS rossonero sembra infatti essere finito niente di meno che Robert Lewandowski.

Mercato: dalla Spagna sono sicuri, Milan su Lewandowski

Ha dell’incredibile la notizia delle ultime ore che rimbalza tra Spagna e Italia. Secondo il quotidiano iberico Sport, il Milan sarebbe tra le squadre interessate ad ingaggiare Robert Lewandowski la prossima estate. Il polacco ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, dunque diventa ghiotta la possibilità per diversi club di poter arrivare al giocatore senza pagarne il cartellino.

Secondo il quotidiano spagnolo, il Milan si sarebbe già mosso per capire la fattibilità dell’operazione. Sembrerebbe infatti che Igli Tare abbia già avuto dei contatti esplorativi con Pini Zahavi, agente dell’attaccante. I rossoneri, chiaramente, non sono l’unica squadra interessata al campione polacco, sono diversi infatti i club arabi pronti ad offrire contratti faraonici per convincere Lewandowski.

Difficile pensare che l’attaccante rimarrà anche la prossima stagione a Barcellona, inquanto è chiaro che il club catalano stia adottando una strategia di ringiovanimento della rosa, dinamica che rende probabile una separazione con il giocatore trentasettenne. A conferma di ciò è intervenuto Fabrizio Romano affermando come siano sotto al 50% le possibilità che la storia tra Lewa e il Barcellona possa continuare al termine della stagione.

Milan-Lewandowski, ostacolo ingaggio

A rendere però la trattativa complessa al Milan c’è il tema legato al super ingaggio del polacco. Lewandowski, infatti, percepisce uno stipendio lordo di circa 33 milioni, cifra completamente fuori portata per il budget rossonero. L’unica speranza che renderebbe plausibile la trattativa è che, se il Milan decidesse di puntare seriamente sul trentasettenne, il giocatore accettasse di ridursi notevolmente l’ingaggio.

Appurato questo dato, gli sceicchi arabi si sfregano le mani, sognando di poter convincere Lewandowski a suon di milioni. Dipenderà dunque tanto anche dall’ambizione del giocatore, il quale, a 37 anni, potrebbe decidere di chiudere la sua carriera in campionati poco impegnativi. Ma visti i numeri che sta avendo anche quest’anno (4 goal in 6 presenze) l’ipotesi che il polacco voglia rimanere ad alti livelli è tutt’altro che da escludere, con Tare e tutto l’ambiente Milan che vogliono farsi trovare pronti, sognando l’arrivo di un altro campione con la C maiuscola.