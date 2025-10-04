Milan, l’ex Juve mette pressione: “La squadra di Allegri è da Scudetto”

L’ex calciatore della Juventus mette pressione al Milan di Massimiliano Allegri: “Squadra da Scudetto”.

Manca un solo giorno al tanto atteso big match che caratterizzerà la sesta giornata di Serie A. Domani sera all’Allianz Stadium andrà in scena un grande classico del calcio italiano, Juventus-Milan. Massimiliano Allegri ritrova la sua vecchia squadra e lo fa da primo in classifica e reduce da cinque successi di fila. Alla vigilia della sfida Juve-Milan, ha parlato un grande ex dei bianconeri. L’icona della Vecchia Signora ha dichiarato con fermezza che la squadra di Allegri è pronta per lo Scudetto.

L’ex Juve mette pressione: “Milan da Scudetto”

In vista di Juventus-Milan ha parlato Alex Del Piero. L’ex storico capitano dei bianconeri ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sarà un bel match. ma è ancora presto perché siamo a inizio stagione. Magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre. Capiremo il loro stato di maturazione attuale”.

Alex Del Piero ha poi etichettato il Milan da Scudetto: “Milan da Scudetto? Per una serie di dinamiche sì. Gioca solo il campionato e ciò gli permette di preparare la settimana molto bene e di avere giocatori pronti a livello fisico, senza viaggi né intoppi. E poi ha qualità, non solo Rabiot, ma anche Modric, Leao, Saelemaekers… È una squadra ben strutturata”.

Del Piero ha anche aggiunto: “Il fatto che giochi la Champions League non comporta maggiore pressione. Quando giochi una partita a settimana devi assolutamente farla bene, il Milan ha una grande responsabilità”.