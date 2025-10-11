Milan, l’ex rossonero bacchetta Leao: “Si deve svegliare”

L’ex allenatore del Milan bacchetta Rafael Leao: l’attaccante portoghese torna nel mirino della vecchia gloria rossonera.

Rafael Leao continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati nel mondo Milan e non solo. L’attaccante portoghese continua a generare pareri constanti tra tifosi e addetti ai lavori, sopratutto dopo Juventus-Milan. A molti non è piaciuto l’approccio alla gara del numero 10.

A far divampare le critiche sono stati i due errori madornali nel momento clou del match, che avrebbero potuto indirizzare significativamente la gara di Torino. In merito a Leao si è espresso l’ex Milan, usando parole forti nei confronti dell’attaccante portoghese.

L’ex rossonero bacchetta Leao: nuovo messaggio per il portoghese

Leao torna a far parlare Fabio Capello. L’ex Milan ha dato un nuovo parere sul numero 10 dei rossoneri attraverso un’intervista ai microfoni di TMW: “Ha grandi doti, ma si perde durante la partita. Non è sempre dentro la gara, specialmente nella fase difensiva. Ha trovato un allenatore che sembra avergli messo le unghie addosso. Speriamo che non lo ferisca, ma riesca a svegliarlo“.

Sul campionato: “Dalla competitività totale del Napoli, il ritorno dell’Inter come squadra, come fiducia all’allenatore e dal Milan che con due ‘anziani’ come Modric e Rabiot sta facendo qualcosa di interessante: far capire ai giovani che con la qualità e la volontà si può andare lontano”.