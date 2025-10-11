Milan, l’ex rossonero bacchetta Leao: “Si deve svegliare”

di
Milan, Capello stuzzica Leao

L’ex allenatore del Milan bacchetta Rafael Leao: l’attaccante portoghese torna nel mirino della vecchia gloria rossonera.

Rafael Leao continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati nel mondo Milan e non solo. L’attaccante portoghese continua a generare pareri constanti tra tifosi e addetti ai lavori, sopratutto dopo Juventus-Milan. A molti non è piaciuto l’approccio alla gara del numero 10.

A far divampare le critiche sono stati i due errori madornali nel momento clou del match, che avrebbero potuto indirizzare significativamente la gara di Torino. In merito a Leao si è espresso l’ex Milan, usando parole forti nei confronti dell’attaccante portoghese.

L’ex rossonero bacchetta Leao: nuovo messaggio per il portoghese

Leao torna a far parlare Fabio Capello. L’ex Milan ha dato un nuovo parere sul numero 10 dei rossoneri attraverso un’intervista ai microfoni di TMW: “Ha grandi doti, ma si perde durante la partita. Non è sempre dentro la gara, specialmente nella fase difensiva. Ha trovato un allenatore che sembra avergli messo le unghie addosso. Speriamo che non lo ferisca, ma riesca a svegliarlo“.

Sul campionato: “Dalla competitività totale del Napoli, il ritorno dell’Inter come squadra, come fiducia all’allenatore e dal Milan che con due ‘anziani’ come Modric e Rabiot sta facendo qualcosa di interessante: far capire ai giovani che con la qualità e la volontà si può andare lontano”.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
