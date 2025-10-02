Milan, l’ex tecnico Conceicao riparte dall’Arabia: pronta la firma

Dopo l’esperienza in rossonero, per Conceicao si aprono le porte della Saudi Pro League: colloqui aperti, si attende il via libera

Il subentro a Fonseca, la rocambolesca vittoria a Ryhad, gli alti e bassi in campionato fino alla sconfitta contro il Bologna nella finale di coppa Italia. Coincecao sulla panchina rossonera ha giocato con le emozioni dei tifosi, ed i tifosi difficilmente scorderanno la sua reggenza a Milanello.

Ora il tecnico portoghese però potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore. Lontano dal vecchio continente, lontano dal calcio europeo. Arrivato a Milano per sostituire Paulo Fonseca dopo soli quattro mesi dall’inizio della stagione, le cose non sono andate come previsto.

Il Milan sotto la guida di Sergio Conceicao ha chiuso la stagione all’ottavo posto, mancando anche l’ultimo slot per la zona Europa e vanificando il percorso in coppa Italia con la debacle dell’olimpico firmata Ndoye. Un’esperienza che Coincecao vuole lasciarsi alle spalle e per farlo ha già dato l’ok per una nuova avventura.

Sergio Conceicao verso l’Arabia

Su Sergio Conceicao è forte l’interesse dell’Al Hittiad, club della Saudi Pro League. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il tecnico ex Porto avrebbe dato il suo benestare al trasferimento dichiarandosi “disponibile ad assumere l’incarico immediatamente”.

Insomma, una meta ed un avventura che incuriosiscono e convincono il tecnico portoghese, fermo ormai da qualche mese. Contatti già avviati, si attende ora soltanto la fumata bianca. Conceicao è pronto a ripartire da una nuova avventura, avventura che in molti decidono di intraprendere in terra saudita.