Milan, lo 0 a 0 con la Juve porta a un altro record: è storia

Il pareggio di ieri sera lascia sicuramente l’amaro in bocca, ma ci sono indubbiamente anche notizie positive per Allegri e la sua squadra.

Un pareggio dal sapore amaro, amarissimo, quello di ieri sera allo Stadium contro la Juventus. Contro il passato di mister Allegri, così come di Rabiot. Una partita ben giocata dagli uomini di Max, che hanno subito qualcosa soltanto nel primo tempo. La ripresa, invece, è stata di spessore e quel rigore sbagliato da Pulisic grida ancora vendetta.

Ciò nonostante, il Milan torna da Torino abbastanza soddisfatto. 4 punti tra Napoli e Juve fuori casa sono comunque un buon bottino e testimoniano la bontà del lavoro svolto fino ad ora. In più, c’è addirittura un record raggiunto dai rossoneri ieri sera. Non avveniva da quasi vent’anni.

Milan, il pareggio di Torino è il quarto clean sheet: è record

Con lo zero a zero di ieri sera il Milan vede salire a quota 4 il numero di clean sheet in questo campionato. In pratica i rossoneri hanno subito soltanto le due reti nella prima giornata contro la Cremonese. Anche il terzo ed ultimo gol, quello di De Bruyne, è avvenuto non su azione bensì su calcio di rigore.

Numeri insomma da capogiro per questa difesa, che non si vedevano dalla stagione 2006-07 quando sulla panchina del diavolo c’era ancora Carlo Ancelotti. Caso vuole che anche in quell’occasione il Milan subì alla prima giornata, per poi fare 5 clean sheet di fila.

Insomma, il pareggio di ieri sera potrà anche sapere amaro, ma il lavoro di Allegri continua a dimostrare i suoi frutti. Per un Milan, che in questo campionato, vuole tornare ad essere protagonista in pieno.