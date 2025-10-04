Milan, l’opinionista è sicuro: “Leao? La sua assenza non si avverte”

L’opinionista non ha alcun dubbio su Rafael Leao: il suo giudizio sul calciatore portoghese non lascia spazio ad interpretazioni.

Dopo lo scivolone al debutto stagionale in Serie A, arrivato a San Siro contro la Cremonese, mister Massimiliano Allegri ha rimesso il Milan in carreggiata, inanellando cinque vittorie consecutive. Una striscia di successi che ha permesso ai rossoneri di avanzare in Coppa Italia e prendersi con merito la vetta della Serie A, insieme a Roma e Napoli. Una partenza convincente che il Milan è riuscito a compiere nonostante l’assenza di uno dei suoi giocatori migliori Rafael Leao.

Adesso, secondo Marco Cattaneo, il club rossonero non è più dipendente dall’attaccante portoghese. Allegri ha dato un’impronta chiara alla squadra, con dettami tattici molto dettagliati. Un’identità forte che permette alla squadra di poter fare a meno anche di Leao. A rimarcare questo aspetto è stato Marco Cattaneo sul canale YouTube della Repubblica. Il giornalista ha rilasciato delle parole inequivocabili sul Milan e Rafael Leao.

Cattaneo è sicuro: giudizio netto su Leao

Marco Cattaneo ha parlato in modo netto: “Match col Napoli? Ho visto un Milan intenso e affamato nel primo tempo e poi coperto a protezione del vantaggio con un uomo in meno. Il Milan incarna l’anti Napoli, candidandosi a scucire lo scudetto dalla maglia di una squadra di cui vuole calcare il percorso dell’anno scorso: senza coppe, con grande spirito di rivalsa e un allenatore che sa come si vince. E ora a questo punto anche lo stadio è tornato a cantare, un’energia che non si intravedeva nella contro la Cremonese”.

Cattaneo ha poi aggiunto: “Al Milan, trascinato da un grande Pulisic, non si avverte più l’urgenza di Leao, ma oltre il quale esiste una grandissima squadra che può sopravvivere all’assenza del suo giocatore più forte almeno prima dell’arrivo di Modric. Ora a Milanello potranno sedersi davanti alla tv e sperare che le coppe possano togliere energie alle rivali, compresa alla Juve che sara l’avversario del Milan di domenica sera”.