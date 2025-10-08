Milan-Maignan, quale futuro a fine stagione: solo un fattore può farlo restare

Restano ancora grossi dubbi su quello che sarà il futuro di Mike Maignan. Le strade con il Milan sembrano potersi dividere, ma c’è ancora un’ultima speranza di permanenza.

Nel big match contro la Juventus, seppur il pareggio sia il risultato più giusto, la sensazione è che ad uscire dal campo con l’amaro in bocca sia stato soprattutto il Milan. In una partita bloccata, i rossoneri hanno comunque avuto delle grosse occasioni per vincere: a partire dal rigore sparato alle stelle di Christian Pulisic, fino ad arrivare alle due clamorose chances sprecate da Rafa Leao.

Anche la squadra di Igor Tudor, però, ha avuto qualche opportunità, su tutte quella di Federico Gatti da calcio d’angolo. Ad evitare il vantaggio bianconero ci ha pensato Mike Maignan, autore di quella che è stata senza dubbio la miglior parata dell’intera gara tanto da valergli il premio di MVP.

Sullo 0-0 di domenica c’è anche lo zampino del francese, che ha ricordato a tutti di essere ancora tra i migliori al mondo. Al netto di qualche errore di troppo, l’ex Lille resta tra i più forti nel suo ruolo. Per questo il suo futuro resta motivo di discussione.

Maignan, l’addio a zero è quasi certo: occhio però alla carta Allegri

L’esperienza al Milan di Maignan sembrava essere destinata a terminare già la scorsa estate. Tutto faceva pensare ad un suo trasferimento al Chelsea, con il francese che di certo non avrebbe disdegnato l’ipotesi. L’offerta dei Blues non è, però, mai andata oltre i 18 milioni di euro. Una cifra troppo bassa che ha spinto il Milan a togliere il giocatore dal mercato, complice la volontà di Max Allegri di puntare su di lui.

Con il rinnovo del tutto bloccato, l’addio sembra essere solo stato posticipato, con Maignan che lascerà il Milan a zero alla scadenza del suo contratto a fine giugno 2026. Nulla, però, può essere dato per scontato.

Nonostante il destino apparentemente segnato, Maignan sta dando dimostrazione di grande professionalità. Il suo rendimento è più che positivo, tanto che nei prossimi mesi si cercherà di riaprire i discorsi sul rinnovo con Allegri che potrebbe avere un ruolo decisivo. Uno scenario che resta molto complicato, ma al tempo stesso non impossibile.

Nel frattempo il Milan si sta guardando intorno, con i profili di Elia Caprile del Cagliari e Zion Suzuki del Parma che continuano ad essere i più gettonati.