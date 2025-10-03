Milan, Modric è veramente eterno: i dati sono clamorosi

Il Milan si gode il suo top player quarantenne: il centrocampista incanta la Serie A, i dati sono clamorosi

Tra i protagonisti più attesi e determinanti dell’avvio di stagione del Milan c’è senza dubbio Luka Modric. Il centrocampista croato, dopo aver scritto pagine di storia con il Real Madrid, ha scelto di chiudere la carriera in rossonero portando con sé un bagaglio di trofei che farebbe impallidire chiunque: Champions League vinte in serie, un Pallone d’Oro, una finale Mondiale nel 2018 e una semifinale nel 2022, interrotta solo dall’Argentina di Messi.

Vederlo oggi a San Siro, oltre i quarant’anni, ancora capace di mettere energia e classe al servizio della squadra, è qualcosa che sorprende e affascina allo stesso tempo. Modric corre, recupera palloni, combatte come un mediano vecchio stampo, senza però rinunciare all’eleganza che ha contraddistinto la sua carriera. Un mix che ha già regalato momenti iconici, come l’esultanza in ginocchio davanti alla curva, immagine destinata a restare impressa nella memoria dei tifosi milanisti.

Milan, Modric è tra i migliori dove nessuno se lo aspetta

Il Milan di Max Allegri è già ai piedi di Luka Modric. Il croato si è preso San Siro dopo appena 30 minuti in Coppa Italia e tutta la squadra sulle spalle al primo allenamento in gruppo. Inutile rimarcare ancora l’anno di nascita, le prestazioni di Modric impressionerebbero anche se fosse un 25enne. I numeri confermano ancora di più quanto impattante sia Luka in questa serie A.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Modric è primo per passaggi riusciti, passaggi riusciti nella metà campo offensiva, intercetti, palloni recuperati e passaggi filtranti. Numeri che certificano non solo la regia magistrale del croato, cosa risaputa, ma anche l’incredibile applicazione in fase difensiva, encomiabile per un giocatore col suo status.