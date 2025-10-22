Milan, NBA approda in Europa: Cardinale ha un piano

Un grande inizio di stagione per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, che supera anche la Fiorentina per 2-1 con una convincente prestazione.

Le belle notizie, però, arrivano anche fuori dal rettangolo verde. Da segnale, di fatti, una clamorosa rivoluzione nel mondo dello sport: NBA è, ormai, pronta a sbarcare in Europa creando una nuova lega europea, andando a coinvolgere proprio la città di Milano.

NBA in Europa: Cardinale in prima fila

La NBA è pronta ad approdare in Europa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con una nuova competizione che dovrebbe partire già nel 2027.

NBA, nel suo nuovo progetto europeo, vuole coinvolgere le principali città, come Milano e Roma. Come riportato da Luca Bianchin, noto giornalista, sul suo profilo social X il commissioner NBA, Adam Silver, appena 24 ore fa si trovava era all’assemblea RedBird.

Cardinale è in prima fila, continua Bianchin, e vuole creare una franchigia milanese legata al Milan. L’Inter con Oaktree è alla finestra, nei prossimi due mesi si capirà di più su un possibile co-investimento tra i due club di Milano.

E cco il progetto NBA in Europa: le parole

A presentare il nuovo e rivoluzionario progetto è il vicecommissioner NBA, Mark Tutam, ecco le sue parole a riguardo:

“L’idea è quella di far partire il nuovo progetto tra due anni, ovviamente dopo l’approvazione del board FIBA e dei proprietari NBA. Il piano è partire con 10 e le 12 squadre tra le principali nazioni, come l’Italia, e arrivare in 10 anni a raddoppiare il nuovo di squadre fisse: ci saranno squadre già esistenti e squadre nuove”

“Milan e Inter potrebbero investire insieme al fianco di EA7 Emporio Armani Milano. L’ingresso nella lega costerà tra i 250-500 milioni, e al momento il Real Madrid, il Bayern Monaco e il Barcellona sono già sicure di partecipare”, ha concluso il vicecommissar NBA.