Rinnovo sempre più lontano per Mike Maignan: il Milan pensa al giovane talento della Ligue 1 per sostituirlo.

Si è creato un alone di mistero sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, nonché capitano dei rossoneri, ha il contratto in scadenza al termine della stagione e le negoziazioni per il rinnovo sono tuttora in stand-by. Per ora, il Milan non starebbe pensando al futuro dell’estremo difensore ex Lille, mettendo in ghiaccio i discorsi legati alla sua eventuale permanenza.

Stando ai continui rumors, il Milan si starebbe focalizzando maggiormente sui rinnovi dei vari Pulisic, Tomori, Saelemaekers e Loftus-Cheek. Senza prolungamento di contratto, Magic Mike già a gennaio potrebbe accordarsi con un nuovo club. Igli Tare avrebbe messo in conto l’addio del portiere francese, iniziando a buttare giù una lista di possibili sostituti del francese. Nell’elenco ci sarebbe anche un giovane talento della Ligue 1.

Maignan verso l’addio: l’erede arriva dalla Francia?

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Mike Maignan. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, gli uomini di mercato del club rossonero starebbero seguendo con particolare attenzione il promettente Guillaume Restes del Tolosa. La compagine lombarda starebbe seguendo il giovane portiere da mesi, attraverso uno scout.

Dall’osservatore in questione sarebbero arrivati solamente responsi positivi. Il calciatore classe 2005 è considerato da molti esperti della Ligue 1 tra i portieri più forti del campionato. Nonostante la giovane età, Guillaume Restes una spiccata personalità e un’ottima abilità tra i pali. Non a caso, in che anni è passato dall’essere un elemento superfluo in seconda squadra dal diventare uno dei punti di forza del club della sua città d’origine.

Guillaume Restes, alto 185 cm, sin qui si è messo in mostra grazie alla sta reattività ed esplosività tra i pali. Inoltre, il giovane portiere è efficace anche nelle uscite, sia alte che basse. Il promettente estremo difensore del Tolosa, secondo transfermarkt.it, costa intorno ai 20 milioni di euro. Sin qui, con la maglia del club francese ha collezionato 80 presenze, con 109 reti subite e 21 gare senza subire gol.

Il Milan starebbe monitorando la situazione con massima attenzione. Il club rossonero vanta degli ottimi rapporti con gli agenti del calciatore, ma anche con la dirigenza del Tolosa. Guillaume Restes, però, non è l’unico che piace a Tare per la porta. Nel mirino del ds del Milan ci sarebbero anche Caprile del Cagliari e Suzuki del Parma.