Milan news, pronto il colpo a costo zero: il nuovo difensore arriva dalla Premier?

di
Il Milan fiuta il colpo a costo zero: Igli Tare va all’assalto del difensore della Premier League. Sarà lui il prossimo rinforzo?

Il Milan ha una priorità per la prossima finestra di mercato ed è quella di consegnare a mister Massimiliano Allegri un nuovo innesto in difesa. In questi giorni stanno circolando molteplici nomi in orbita rossonera come: Joe Gomez, Konstantinos Mavropanos, Federico Gatti, Kim Min-Jae, Merih Demiral, Mario Gila, Thomas Kristensen dell’Udinese, Mario Gila e Berat Djimsiti.

In queste ore, al Milan è stato accostato un nuovo nome. Sul taccuino del ds Igli Tare sarebbe finito anche il profilo di un esperto difensore della Premier League. L’ex dirigente della Lazio sarebbe pronto a mandare in porto il colpo a parametro zero.

Colpo a zero: il Milan va all’assalto del difensore della Premier

Il Milan avrebbe inserito nella lista dei possibili colpi di mercato un altro nome della Premier League. Secondo quanto rivelato da ‘SportsBoom’, la società rossonera starebbe valutando attentamente la possibilità di ingaggiare il giocatore di proprietà del Tottenham, Yves Bissouma.

Il difensore maliano classe 1996 andrà in scadenza di contratto a giugno 2026, il che lo rende un potenziale colpo a parametro zero. A partire da gennaio, Yves Bissouma avrà la possibilità di trovare una nuova sistemazione per il futuro. In lizza per le prestazioni del difensore degli Spurs ci sarebbe il Milan e altri tre top club della Serie A.

Milan, Tare piomba su Bissouma – (LaPresse) SpazioMilan.it

Oltre ai rossoneri, Bissouma sembra essere seguito con attenzione anche da Juventus, Roma e Inter. Stando a ‘Transfermarkt’, il costo del cartellino del difensore del Tottenham si aggira intorno ai 20/25 milioni di euro. Tuttavia, considerata la scadenza del contratto, il prezzo potrebbe abbassarsi considerevolmente in sede di mercato.

