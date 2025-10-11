Milan news, Tare sfida la Juventus: nel mirino un talento croato

Igli Tare è pronto a sfidare la Juventus sul mercato: il ds del Milan ha cerchiato di rosso il nome di un giovane talento croato

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, continua ad essere alla costante ricerca di giovani talenti su cui puntare per arricchire sempre più la rosa di mister Massimiliano Allegri. L’ex ds della Lazio ha segnato in agenda diversi nomi, l’ultimo in ordine di tempo sarebbe un giovane talento croato. Un profilo che piace anche alla Juventus.

Tare sfida la Vecchia Signora: corsa a due per il talento croato

All’ombra della Madonnina potrebbe sbarcare un altro Sucic. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista, Ekrem Konur, la società rossonera avrebbe messo nel mirino il cugino di Petar, giocatore in forza all’Inter. Si tratta di Luka Sucic, centrocampista classe 2002 della Real Sociedad. La compagine lombarda sarebbe fortemente interessata al giocatore di piede mancino, tanto da essere pronta a sfidare la Juventus sul mercato.

Luka Sucic sembra piacere molto anche alla Vecchia Signora. Tuttavia, il Milan sarebbe determinato nel portare il centrocampista croato in maglia rossonera. Ad integrare di più Igli Tare sarebbe la duttilità del calciatore: Sucic può essere impiegato sia come centrale di centrocampo che da trequartista. Tra le fila del Milan avrebbero già raccolto informazioni sul giocatore degli spagnoli, compreso il costo del cartellino. Stando a ‘Transfermarkt’, il centrocampista croato ha un valore di mercato che si aggira sui 15/20 milioni di euro.

Maignan verso l’addio: tre i nomi nel mirino del Milan

Continua a tenere banco la situazione contrattuale di Mike Maignan. L’estremo difensore francese ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e al momento i discorsi per il rinnovo vivono una fase di stallo. La dirigenza rossonera non sembra convinta di puntare sull’ex Lille anche per il futuro. Infatti, Igli Tare, starebbe già valutando i profili di diversi profili.

Dunque, da gennaio Mike Maignan sarà libero di potersi trovare una nuova squadra. Il portiere classe 1995 potrebbe addirittura decidere di restare in Serie A, dato che sembra essere fortemente corteggiato da una big del nostro campionato: la Juventus. Intanto, il Milan si starebbe guardando intorno. Nel mirino ci sono nomi come quelli di Zion Suzuki del Parma, Elia Caprile del Cagliari e Noah Atubolu, estremo difensore tedesco classe 2002 del Friburgo.