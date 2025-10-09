Sandro Tonali può fare ritorno in Serie A: l’ex centrocampista del Milan apre al trasferimento in Italia.

Le ultime dichiarazioni di Sandro Tonali fanno sognare gli amanti della Serie A, ma sopratutto quelli del Milan. In occasione della sua ultima intervista concessa in Nazionale, il centrocampista del Newcastle United si è sbilanciato, parlando di un possibile ritorno in Italia in vista delle prossime stagioni: “Non potrai mai sapere cosa succederà, tutto è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia Nazione. Magari non ora perchè al Newcastle ho trovato il mio equilibrio, ma il campionato sta diventando sempre più bello, il livello delle squadre si sta alzando”.

Tonali pensa al ritorno in Serie A: il Milan ci prova

Nonostante gli arrivi di Modric, Rabiot, Ricci e Jashari, il Milan starebbe pensando di riportare Sandro Tonali in maglia rossonera, tuttora beniamino dei tifosi. L’ex centrocampista del Brescia non ha mai nascosto il proprio amore per il club di Milano, squadra di cui è tifoso sin da bambino. Per questo motivo, non ha mai accantonato l’idea di tornare un giorno a vestire la gloriosa maglia del Milan, dopo il trasferimento al Newcastle di due anni fa.

Da quella cessione, il club lombardo incassò circa 59 milioni, somma a cui va aggiunto il 10% della futura rivendita. Tonali è sotto contratto con il Newcastle United fino a giugno 2028: il centrocampista percepisce un ingaggio da 7 milioni a stagione più due di bonus legati a determinati obiettivi da raggiungere. In Inghilterra, l’ex Brescia ha avuto una crescita esponenziale, diventando in poco tempo uno dei centrocampisti più forti e ambiti della Premier League.

Intatti, adesso il centrocampista classe 2000 è valutato dai Magpies intorno ai 70 milioni di euro. Lo stile di gioco di Sandro Tonali piace a molti, sopratutto a leggende del calcio inglese come Paul Scholes. L’ex Manchester United ha recentemente dichiarato: “Sandro Tonali è il migliore centrocampista della Premier League”. L’icona dei Red Devils lo ha addirittura messo davanti all’inglese Rice dell’Arsenal.

Oltre al forte richiamo del Milan, Sandro Tonali sarebbe diventato oggetto del desiderio anche per il mondo Juventus. La Vecchia Signora è alla ricerca di un centrocampista dinamico e specialmente con nazionalità italiana. Secondo ‘Calciomercato.com’, il club di Torino avrebbe già avviato i primi contatti con l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, per provare l’affondo già a gennaio. Non solo Milan e Juventus, tra gli osservati speciali ci sarebbe anche il Manchester United.