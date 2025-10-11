Milan, non solo Pulisic: si ferma un altro rossonero

La sosta nazionali, purtroppo, porta a volte con sé brutte notizie: il giocatore ha rimediato un infortunio ed è uscito anzitempo dal campo.

Il Milan si prepara al rientro contro la Fiorentina mentre aspetta che tutti i nazionali facciano ritorno a Milanello. Allegri è sereno e tranquillo e lavora al momento con quel che ha, ma non vede l’ora di riabbracciare tutti i suoi ragazzi, autori di un inizio di stagione con i fiocchi. I rossoneri sono infatti solo a due punti dalla vetta e, se non fosse stato per quell’errore dal dischetto con la Juventus, guarderebbero adesso tutti dall’alto.

Nel frattempo, bisogna comunque fare i conti con gli infortuni, che inevitabilmente avvengono con le tante partite da giocare. La sosta nazionali porta purtroppo con sé anche questo tipo di situazioni.

Pulisic è recuperato, ma si ferma Estupiñán

Diverse notizie dalla serata di ieri per il Milan, qualcuna positiva e qualcuna no. La partita tra USA ed Ecuador vedeva i rossoneri direttamente interessanti vista la presenza in campo di Christian Pulisic e Pervis Estupiñán. Per l’attaccante ci sono novità positive: l’ex Chelsea aveva infatti un problemino alla caviglia, ma è entrato in campo e si è mosso bene. Sembra, dunque, che non ci siano dubbi sul suo rientro con la Fiorentina.

Notizie meno positive arrivano invece dal terzino sinistro, costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un duro colpo alla caviglia sinistra, rimediato da un contrasto di gioco con l’ex Juve Timothy Weah. Il giocatore rossonero ha stretto i denti fino all’intervallo ma ha dovuto poi alzare bandiera bianca. Nelle prossime ora saranno valutate le sue condizioni per capire se potrà esserci contro la Fiorentina al rientro. Seguiranno aggiornamenti.