Milan, non solo Pulisic: si ferma un altro rossonero

di
Christian Pulisic

La sosta nazionali, purtroppo, porta a volte con sé brutte notizie: il giocatore ha rimediato un infortunio ed è uscito anzitempo dal campo.

Il Milan si prepara al rientro contro la Fiorentina mentre aspetta che tutti i nazionali facciano ritorno a Milanello. Allegri è sereno e tranquillo e lavora al momento con quel che ha, ma non vede l’ora di riabbracciare tutti i suoi ragazzi, autori di un inizio di stagione con i fiocchi. I rossoneri sono infatti solo a due punti dalla vetta e, se non fosse stato per quell’errore dal dischetto con la Juventus, guarderebbero adesso tutti dall’alto.

Nel frattempo, bisogna comunque fare i conti con gli infortuni, che inevitabilmente avvengono con le tante partite da giocare. La sosta nazionali porta purtroppo con sé anche questo tipo di situazioni.

Pulisic è recuperato, ma si ferma Estupiñán

Diverse notizie dalla serata di ieri per il Milan, qualcuna positiva e qualcuna no. La partita tra USA ed Ecuador vedeva i rossoneri direttamente interessanti vista la presenza in campo di Christian Pulisic e Pervis Estupiñán. Per l’attaccante ci sono novità positive: l’ex Chelsea aveva infatti un problemino alla caviglia, ma è entrato in campo e si è mosso bene. Sembra, dunque, che non ci siano dubbi sul suo rientro con la Fiorentina.

Pervis Estupiñán
Milan, non solo Pulisic: si ferma un altro rossonero – lapresse – spaziomilan.it

Notizie meno positive arrivano invece dal terzino sinistro, costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un duro colpo alla caviglia sinistra, rimediato da un contrasto di gioco con l’ex Juve Timothy Weah. Il giocatore rossonero ha stretto i denti fino all’intervallo ma ha dovuto poi alzare bandiera bianca. Nelle prossime ora saranno valutate le sue condizioni per capire se potrà esserci contro la Fiorentina al rientro. Seguiranno aggiornamenti.

Laura Bisogno

