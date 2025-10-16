Un’altra tegola per il Milan: Adrien Rabiot non sarà della gara contro la Fiorentina. Il centrocampista francese non ha superato gli accertamenti, a causa della botta al polpaccio rimediata con la Nazionale. La risonanza di oggi, 16 ottobre, ha confermato l’assenza. La società valuterà ora le tempistiche e le scelte per sostituirlo nel reparto di centrocampo.

Il problema e il responso degli esami

Secondo quanto rivelato dalla nota ufficiale del Milan, Adrien Rabiot ha subito una contusione al polpaccio mentre giocava con la Nazionale. La risonanza odierna non ha dato esito favorevole, confermando che il giocatore non può essere inserito nella lista per la partita di domenica.

L’esame a cui si è sottoposto il centrocampista ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Non è ancora chiaro quante partite dovrà saltare, ma l’assenza contro la Fiorentina è certa. Le condizioni del centrocampista rossonero saranno rivalutate tra una decina di giorni.

Milan incerottato: altri tre rossoneri sono fermi ai box

Oltre ad Adrien Rabiot, il Milan è alle prese con i recuperi di altri tre rossoneri. Stamani, Estupiñán è stato impegnato in terapie e lavoro sul campo. Il terzino sta lavorando per smaltire i problemi alla caviglia sinistra, derivanti da una distorsione rimediata in nazionale.

Lavoro individuale anche per Alexis Saelemaekers: il belga si è allenato sul campo ed il suo recupero procede con ottimismo. Mentre per quanto riguarda Christian Pulisic è previsto un controllo ai muscoli flessori della coscia destra nella giornata di domani. Il calciatore statunitense è andato ko nel corso di un’amichevole con la propria nazionale.