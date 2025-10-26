Milan, novità su Jashari: finalmente la luce, fissata la data per il rientro

Un calvario lungo due mesi, quello patito da Ardon Jashari che, a causa di uno scontro di gioco con Gimenez, ha rimediato una frattura scomposta del perone. Adesso, finalmente, il centrocampista svizzero, che ha così fortemente voluto i colori rossoneri, è pronto a tornare in campo al servizio di mister Allegri. Punterà ad esserci contro il Parma: i dettagli.

Rientro Jashari, finalmente ci siamo: la data

Il suo rientro servirà come il pane: la mediana del Diavolo è ridotta all’osso e i prossimi impegni, a partire dalla Dea, diventeranno sempre più complessi. Di conseguenza ci sarà bisogno di tutto il materiale possibile ed immaginabile e , in tal senso, ‘La Gazzetta dello Sport’ ci ha tenuto a rincuorare tutti i tifosi rossoneri.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo, la data fissata per il rientro dello svizzero è l’8 novembre a Parma. Inoltre, nei prossimi giorni ci sarà una nuova radiografia per assicurare la completa ripresa dell’osso. Ardon ha sostenuto un ottimo percorso di recupero e sta già correndo sui campi d’allenamento di Milanello.

Un ottima notizia per tutto il mondo Milan, che potrà finalmente vedere in azione l’acquisto più tormentato di questa sessione estiva. Ci sono indubbiamente tante aspettative intorno a questo ragazzo, ma nei giudizi bisognerà comunque tener conto dei fisiologici tempi di pieno recupero e adattamento ai ritmi della Serie A.