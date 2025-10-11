Milan, nuovo record per Camarda: il bomber entra nella storia della Nazionale

Gli esordi, il prestito al Lecce, il primo gol in Serie A e ora questo: il futuro è dalla sua parte e il record di ieri sera lo dimostra.

Mentre diversi giocatori rossoneri sono impegnati con le rispettive nazionali, lo stesso vale per chi rossonero lo era in precedenza. Nel caso di Francesco Camarda, però, lui quei colori probabilmente li rivestirà. Il suo passaggio al Lecce è avvenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma c’è anche un contro riscatto a favore del diavolo.

La società infatti non ha mai smesso di credere in lui e la cessione è avvenuta solo ed esclusivamente con l’idea di fargli avere spazio, molto più di quanto ne avrebbe avuto quest’anno al Milan e per assicurargli quindi una crescita più veloce e costante.

Camarda lo sa, non si è demoralizzato e ha anche già trovato il primo gol in Serie A e con i giallorossi. Ora, invece, addirittura un record con la nazionale.

Milan, Camarda: è lui il marcatore più giovane di sempre con l’U21

Ieri sera è iniziato il cammino dell’Italia Under 21 verso i prossimi Europei di categoria, che si disputeranno tra Albania e Serbia nel 2027. Gli azzurrini hanno affrontato a Cesena i pari età della Svezia, uscendo vincitori per 4 a 0. In campo, tra gli altri, anche Bartesaghi che ha giocato tutti i 90 minuti.

La notizia più positiva in assoluto però è relativa proprio a Francesco Camarda, che ha realizzato il rigore del momentaneo 2 a 0. Grazie a questa rete, a 17 anni e 7 mesi, Camarda è diventato il più giovane marcatore di sempre nella storia dell’Under 21. Battuto il record che era di Sieydou Fini.