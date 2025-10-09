Milan, nuovo rigorista dopo i troppi errori? Il miglior battitore rossonero è sorprendente

I troppi errori dal dischetto stanno facendo nascere delle perplessità su chi possa essere il rigorista più adatto in casa Milan. C’è un tiratore che nessuno pronosticherebbe.

L’ultima gara con la Juventus ha fatto riemergere un problema che in casa Milan non sembra voler proprio scomparire. In questi anni i rossoneri hanno sbagliato troppi rigori, buttando spesso al vento punti preziosi. Contro la Juventus è arrivato l’errore dagli undici metri da parte di Christian Pulisic. Un errore costato molto caro visto il risultato finale di 0-0.

Il Diavolo sembra aver sviluppato una vera e propria maledizione dal dischetto, che a quanto pare si sta confermando anche in questa stagione. Dopo l’errore di Pulisic molti tifosi si chiedono se possa esserci un tiratore capace di dare più garanzie. Basandoci sulle statistiche, c’è un rossonero che ha sempre segnato i rigori tirati. Il suo nome è del tutto sorprendente.

Milan, il miglior rigorista è… Estupinan: 6 rigori su 6 in carriera

Le percentuali realizzative dal dischetto del Milan in queste ultime stagioni sono a dir poco disastrose. Partendo dalla stagione 2023/24, tra le big italiane i rossoneri sono i peggiori con appena il 58% di rigori trasformati, frutto di soli 11 gol su 19. Il distacco tra il Milan e gli altri top club di Serie A è abissale: escludendo il Milan, la peggior percentuale appartiene al Napoli che ha comunque un dignitoso 78% con 13 rigori segnati su 18.

Guardando tra le proprie mura, c’è poi un dato alquanto stupefacente: il miglior rigorista del Milan è infatti Pervis Estupinan, che in carriera ha segnato tutti i 6 rigori tirati. Si tratta di penalty battuti tra Mondiale U17 e u20 con la maglia dell’Ecuador. Dunque di diversi anni fa, ma che comunque non possono essere trascurati.

Per quanto riguarda il resto della rosa, tra i migliori battitori spicca Pulisic, con 13 gol su 15 rigori tirati. A seguire troviamo poi Nkunku con 12 gol su 15 e Modric con 24 rigori segnati su 30. I numeri dimostrano come Pulisic sia effettivamente la miglior opzione, anche se il nome di Estupinan non è totalmente da escludere.