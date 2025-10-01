Milan, nuovo stadio intitolato a Ibrahimovic: la proposta è davvero clamorosa

Ha dell’assurdo l’idea circolata nelle scorse ore in merito al possibile nome che Milan ed Inter daranno al loro nuovo stadio. C’è chi propone di intitolarlo a Zlatan Ibrahimovic.

Mentre il Milan di Max Allegri è stato impegnato con il big match contro il Napoli, terminato con una vittoria per 2-1 e con il primo posto in classifica, fuori dal terreno di gioco sono stati giorni cruciali per il futuro di San Siro. Dopo un’Odissea durata mesi e mesi, il Consiglio Comunale ha finalmente dato l’ok alla vendita dell’impianto a Milan ed Inter.

Può, dunque, prendere vita il progetto dei due club di costruire un nuovo stadio entro il 2031. Ovviamente si tratta di una svolta epocale per Milan ed Inter, ma anche per tutto il calcio italiano. Ora, però, in molti iniziano a porsi una domanda: come si chiamerà il nuovo impianto? Non mancano di certo proposte alquanto bizzarre.

Nuovo Stadio, l’architetto Boeri a sorpresa: “Forse bisognerebbe intitolarlo a Ibrahimovic e Ronaldo”

L’ipotesi più probabile, che è di fatto quella che quasi tutti i tifosi si augurano, è quella di lasciare come nome San Siro. Chiaro, però, che non sono da escludere scelte innovative, che potrebbero anche essere legate agli sponsor che finanzieranno il progetto. Nelle scorse ore però il noto architetto Stefano Boeri, durante la presentazione del progetto del nuovo Kursaal di Abano Terme, ha rilasciato delle dichiarazioni decisamente particolari:

Non ci sono giocatori che hanno saputo essere impattanti sia per l’Inter che per il Milan. Forse bisognerebbe chiamarlo stadio ‘Ibrahimovic e Ronaldo’ ma mi pare complicato. Lascerei il nome così: intitolato a Meazza, con tutti che lo chiamano San Siro.

Una proposta audace quella di Boeri, quasi provocatoria. Difficile pensare ad uno stadio intitolato a Zlatan Ibrahimovic e Ronaldo Il Fenomeno. Anche per questo motivo la strada migliore è di fatto quella più semplice: restare così.