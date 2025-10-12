Milan, obiettivo blindare il titolarissimo: i rossoneri accelerano per il rinnovo

Tra le attuali priorità del Milan c’è senza dubbio il rinnovo di uno dei suoi pezzi pregiati. I rossoneri non hanno nessuna intenzione di rinunciare al titolarissimo.

La sosta per le Nazionali è un’ottima occasione per i vari club per pensare alle prossime mosse in vista dei prossimi mesi e delle prossime stagioni. Negli ultimi giorni in casa Milan si sta pensando soprattutto ai rinnovi di contratto, con il Diavolo intenzionato a blindare i suoi uomini più importanti.

Questi primi mesi di stagione hanno già fatto capire di quali rossoneri Max Allegri non può fare a meno. La società vuole, dunque, rendere questi giocatori ancor più centrali nel progetto. Tra coloro che più si sono messi in mostra in questa prima parte di stagione spicca per distacco Christian Pulisic. E proprio dello statunitense il Milan non vuole assolutamente fare a meno.

Milan, guai a farsi scappare Pulisic: pronto il prolungamento con aumento dell’ingaggio

Mentre il popolo rossonero e Max Allegri aspettano ancora il miglior Rafael Leao, è stato Pulisic a trascinare il Milan nei primi impegni stagionali. Inizio da 6 gol e 2 assist in 8 partite per l’ex Chelsea, che si sta confermando come il vero leader tecnico della squadra. Un giocatore imprescindibile per i rossoneri, che proprio per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, hanno già in programma il suo rinnovo.

Al momento il contratto di Pulisic scade nel 2o27, con opzione per il 2028. Non ci sarebbe, quindi, molta fretta per il Milan, che vuole però comunque raggiungere quanto prima un accordo. Il piano della dirigenza è prolungare fino al 2028, con opzione per il 2029, con anche un sostanzioso aumento d’ingaggio rispetto agli attuali 4 milioni di euro percepiti.

Nelle prossime settimane il Milan cercherà, quindi, di raggiungere un’intesa con Pulisic. La stagione è ancora molto lunga, ma far capire quanto la società creda nel suo numero 11 sarebbe sicuramente un ottimo modo per aumentare la fiducia attorno ad un ambiente che sembra finalmente aver trovato un po’ di serenità dopo diverse stagioni.