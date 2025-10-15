Milan, occhi su un big del Bayern: spunta il nome che infiamma il mercato

Il Milan è tornato a guardare in Germania per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Kim Min-Jae, difensore oggi al Bayern Monaco. Il coreanp è stato una delle colonne del Napoli nell’anno del suo terzo Scudetto con Luciano Spalletti in panchina e potrebbe aprire ad un ritorno in Serie A.

Kim Min-Jae, il nome nuovo per la difesa del Milan

Il Milan studia le mosse per rinforzare un reparto arretrato che necessita di rinforzi, vista la scelta di Massimiliano Allegri di giocare con la difesa a tre. Torna d’attulità, così, il profilo di Kim Min-Jae, difensore sudcoreano del Bayern Monaco da sempre fra i più chiacchierati.

L’ex Napoli non sta trovando spazio sotto la guida di Vincent Kompany e potrebbe prendere in considerazione un trasferimento già a gennaio. Il giocatore, che in Italia aveva brillato con la maglia azzurra, resta molto stimato dal club rossonero per solidità e carisma.

L’ostacolo principale: l’ingaggio da top player

Il nodo più difficile riguarda l’aspetto economico. Kim percepisce circa 9 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori portata per i parametri del Milan. Per rivederlo in Serie A, il difensore dovrebbe accettare una forte riduzione dello stipendio o valutare una formula di prestito parziale a carico del Bayern.

La dirigenza milanista resta vigile e potrebbe tentare l’affondo se si aprissero le condizioni giuste per chiudere un affare che rinforzerebbe notevolmente la difesa a disposizione di Max Allegri.

Un profilo già conosciuto in Serie A

Con il Napoli, Kim Min-Jae è stato uno dei protagonisti dello scudetto 2022-23, distinguendosi per forza fisica, anticipo e leadership. Il suo ritorno in Italia sarebbe un colpo importante anche sul piano simbolico, vista la ricerca di un centrale esperto per affiancare Tomori e Pavlovic.

Per ora è solo un’idea, ma il nome di Kim torna a circolare con insistenza a Milanello. Il mercato rossonero, come spesso accade, resta in movimento silenzioso, pronto a sfruttare ogni occasione utile.