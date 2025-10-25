Milan, occhi sull’ex Juve: occasione a zero per la difesa

Il Milan guarda al mercato dei difensori con un nome noto ai tifosi italiani: Mehdi Demiral. L’ex bianconero, oggi all’Al-Ahli, potrebbe tornare in Europa. Il suo contratto con il club saudita scade nel 2026, ma il suo futuro resta aperto. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore turco rappresenta una possibile occasione a parametro zero, una prospettiva che il club rossonero segue con attenzione in vista delle prossime sessioni di mercato.

Un nome che piace a Milano

L’obiettivo del Milan è rafforzare il reparto arretrato, dove le rotazioni di Massimiliano Allegri devono trovare maggiore equilibrio. In questa prospettiva, Mehdi Demiral è considerato un profilo affidabile e già esperto del calcio italiano. Il centrale turco, passato in passato per Juventus e Atalanta, è un giocatore fisico, disciplinato tatticamente e abituato a contesti di alto livello.

L’attuale esperienza all’Al-Ahli gli ha garantito continuità, ma l’idea di un ritorno in Serie A resta concreta. Il Milan segue la situazione, consapevole che un innesto di esperienza e leadership può risultare decisivo nella lunga corsa della stagione 2025/2026.

Un’occasione da cogliere

Nonostante il contratto in vigore fino al 2026, l’operazione potrebbe prendere forma come parametro zero, una soluzione vantaggiosa per le casse rossonere. Il club valuta diverse opzioni, ma Demiral rappresenta una via sicura e tecnicamente pronta. Il difensore turco conosce già l’ambiente e il livello della Serie A, fattori che rendono la trattativa realistica.

Il Milan osserva, con l’intenzione di anticipare la concorrenza. Dopo stagioni di alti e bassi nel reparto arretrato, la solidità difensiva è una priorità assoluta per la società di Via Aldo Rossi. E il nome di Mehdi Demiral, oggi più che mai, sembra tornato di attualità.