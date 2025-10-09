Milan-Origi, c’è la svolta: accordo raggiunto per la risoluzione

Divock Origi e il Milan sembrano aver trovato l’accordo per la risoluzione anticipata del contratto: ecco cosa manca.

Dopo diverse stagioni al Liverpool, l’attaccante belga Divock Origi è arrivato al Milan nell’estate del 2022 a parametro zero: l’ex Liverpool ha firmato con i rossoneri un contratto quadriennale, ovvero fino a giugno 2026. Origi non è mai sbocciato con la maglia rossonera: nella prima stagione 27 presenze e soltanto due gol, che lo hanno portato in prestito al Nottingham Forest nella stagione successiva. Il club inglese non lo ha riscattato e così Origi è tornato a Milano, senza però trovare mai spazio nella formazione rossonera, anzi l’attaccante belga è stato “retrocesso” nel Milan Futuro, anche a livelli di allenamenti. Insomma, Origi in queste stagioni per il Milan è stato più un peso economico che altro.

Milan-Origi, versa la separazione: c’è la svolta

Nonostante fosse ancora del Milan, quest’estate Massimiliano Allegri non ne ha voluto sapere di integrare Origi tra le fila della rosa rossonera, con il calciatore che si è continuato ad allenare con il Milan Futuro. Anche con la squadra cadetta Origi non ha trovato spazio: da qui la decisione di voler provare a rescindere anticipatamente il contratto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la separazione tra Milan e Origi è ormai vicina: nelle ultime ore sembrerebbe esserci stata una netta accelerazione tra le parti di trovare un accordo per la risoluzione anticipata del contratto. Dalle voci che filtrano, per arrivare alla firma della risoluzione mancano solo alcuni dettagli legali per formalizzare il tutto.

In questo modo, il Milan si libererebbe del calciatore e libererebbe anche un monte ingaggi che era rimasto piuttosto alto: Origi, infatti, guadagnerebbe più di Modric e Rabiot (4 milioni di euro), per cui la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe investire per un nuovo profilo da inserire all’interno della rosa.