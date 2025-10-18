Milan, Osimhen sblocca tutto: Tare pronto al colpaccio in attacco

Nel mercato di gennaio si potrebbe consumare un incontro dalle forti suggestioni in casa Milan. Dopo le poche garanzie da Santiago Gimenez e l’assenza di alternative di ruolo valide, la società rossonera ha come obiettivo primario quello di regalare ad Allegri un nuovo attaccante in vista del mercato invernale. La scelta sarebbe ricaduta su un bomber in particolare, uno che ben conosce la Serie A. L’affare può sbloccarsi a stretto giro grazie all’ex Napoli, Victor Osimhen.

Osimhen fa un favore al Milan: Tare si fionda sull’ex Inter

Il nome di Mauro Icardi, già protagonista con la maglia dell’Inter, torna ad orbitare intorno all’ambiente Milan. L’idea non è fantasiosa ma nasce dalle difficoltà a coprire gli imprevisti in rosa, compresa la carenza di gol dal parco attaccanti.

Con il campionato che entra nel vivo, un attaccante di peso come l’ex Sampdoria può fare davvero la differenza nella squadra di Allegri. Se l’operazione si concretizzasse, avrebbe valore simbolico e tattico.

Il Milan sta monitorando la situazione offensiva con attenzione. Tra infortuni e mancanza di alternative di peso, servono gol e leadership. Il nome di Mauro Icardi, bomber di caratura internazionale, è tornato prepotentemente nei radar.

A favorire l’operazione potrebbe essere proprio Victor Osimhen. Il nigeriano è la punta di diamante del Galatasaray e questo ha limitato al lumicino lo spazio del bomber argentino. Nonostante una buona media gol, fatta di 5 gol in 9 partite, l’ex Inter in questa prima parte di stagione ha raccolto appena 373 minuti in campo.

Secondo alcuni rumors, il club valuta l’ipotesi di un’operazione già a gennaio per dare un segnale forte nella corsa al titolo. Anticipare l’arrivo dell’argentino rispetto all’estate, quando potrebbe liberarsi a costo zero, rappresenterebbe una mossa strategica e di impatto mediatico.

Il Milan interverrà nella sessione invernale per dare una sistemata al proprio organico. Il messaggio filtrato dalle stanze di via Aldo Rossi è chiaro: chiudere il girone d’andata con una spinta decisiva e inserire un profilo pronto subito.

Icardi pronto a cambiare aria

Mauro Icardi divide da sempre, tra vicende di campo e personali. Capocannoniere con l’Inter, capitano discusso, simbolo di talento e controversie. Dopo l’esperienza al Galatasaray, il centravanti argentino cerca una nuova sfida in un campionato competitivo.

Un ritorno a Milano, ma sponda rossonera, avrebbe un fascino particolare e un peso emotivo enorme. Tuttavia, non mancano le incognite: ambientamento, equilibrio nello spogliatoio e la reazione della tifoseria, considerato che per anni è stato un simbolo dei rivali nerazzurri.

Anche altri club italiani restano vigili, ma i costi dell’operazione restano elevati. Sul calciatore classe 1993 c’è anche il Torino. Il Milan osserva, consapevole che un innesto simile cambierebbe le prospettive di stagione.

Cosa significherebbe il colpo Icardi per il Milan?

Un colpo come Icardi significherebbe molto più di un rinforzo tecnico, sarebbe un messaggio a tutta la Serie A. Un ex Inter pronto a guidare il Milan nella corsa allo Scudetto darebbe nuova linfa all’ambiente e pressione ulteriore agli avversari.

Sul piano tattico, Allegri potrebbe contare su un attaccante d’area, capace di trasformare il lavoro della squadra in gol. Sul piano emotivo, riportare a Milano un goleador di questo livello sarebbe un gesto di ambizione pura da parte della proprietà.

L’ipotesi Icardi al Milan a gennaio non è più solo una suggestione di mercato, è una possibilità concreta che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A. Se l’argentino dovesse davvero vestire la maglia rossonera, il messaggio sarebbe chiaro: il Diavolo punta in alto e non ha paura di nascondersi.