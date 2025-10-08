Milan, parole al miele per Modric: arrivano da un nerazzurro!

Da un rivale nerazzurro, connazionale di Modric, arrivano parole al miele per il centrocampista del Milan.

Luka Modric è arrivato al Milan la scorsa estate, a parametro zero dal Real Madrid: il centrocampista croato è arrivato in Italia all’età di 40 anni e nonostante ciò sta dimostrando di essere ancora all’altezza del calcio giocato, con visioni di gioco e giocate tecniche che solo lui sa fare. Modric sta cercando di dare il proprio contributo ad una squadra che la scorsa stagione ha terminato il campionato all’ottavo posto, fuori da tutte le competizioni: un risultato che in casa rossonera non si vedeva da un pò, per cui anche con la sua esperienza si sta cercando di risollevare la squadra.

Sucic pazzo di Modric: parole al miele per il centrocampista rossonero

L’arrivo di Luka Modric nel campionato di Serie A ha entusiasmato anche i più giovani, che sono stati subito attratti dalle potenzialità dell’esperto centrocampista croato. Tra questi c’è anche Peter Sucic, centrocampista connazionale, attuale giocatore dell’Inter, nonché diretta rivale del Milan.

Il centrocampista nerazzurro ha rilasciato un’intervista al sito Fifa.com, dedicando parole di tutto rispetto al connazionale Modric:

Modric è uno dei migliori centrocampisti di sempre, un giocatore completo che vede tutto prima di chiunque. Il fatto che, a 40 anni, sia diventato immediatamente il leader e abbia portato il Milan ad un livello superiore la dice lunga su di lui.

Sul la sua personalità e sul fatto che i giovani possano imparare da lui: