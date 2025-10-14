Milan, per il portiere del futuro è sfida all’Inter: duello già iniziato

Il derby di Milano si accende anche fuori dal campo. Milan e Inter si ritrovano su un terreno comune: quello del calciomercato. Il nome al centro dell’attenzione è quello di Elia Caprile, portiere del Cagliari, uno dei profili più interessanti del panorama italiano.

Milan e Inter, obiettivo comune tra i pali

Come riportato dal Quotidiano Sportivo, entrambe le società seguono con attenzione l’evoluzione del classe 2001, già protagonista di buone prestazioni in Serie A.

Il Milan valuta Caprile come possibile erede di Mike Maignan, il cui futuro resta incerto. Il portiere francese è in scadenza e ha diversi estimatori, tra cui la Juventus, che osserva con interesse la situazione.

Il Cagliari osserva e attende

Il Cagliari, consapevole del valore del suo portiere, non ha intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. La società sarda potrebbe aprire alla cessione solo di fronte a un’offerta importante, forte anche del contratto che lega Caprile al club fino al 2028.

Per il giovane portiere si profila quindi un futuro di alto livello, con due giganti del calcio italiano pronti a sfidarsi per assicurarsi il suo talento.

In attesa di sviluppi, il derby di Milano sembra destinato a proseguire anche tra i pali, confermando come la rivalità tra le due milanesi non conosca pause, nemmeno lontano dal campo.