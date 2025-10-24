Milan – Pisa, decisa la coppia d’attacco: le ultime sulle formazioni

Per la sfida di stasera contro il Pisa di Alberto Gilardino, Massimiliano Allegri dovrà ancora fare i conti con una lunga lista di assenti. Secondo quanto confermato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan recupera Christopher Nkunku, finalmente a disposizione dopo i problemi fisici, ma perde altri elementi importanti del gruppo rossonero.

Assenti i già noti Jashari, Rabiot, Estupinan e Pulisic, a cui si aggiungono Ruben Loftus-Cheek, non ancora ristabilito dal fastidio alla coscia destra.

Leao e Gimenez guideranno l’attacco del Milan

Allegri si affiderà a una coppia offensiva inedita ma potenzialmente esplosiva. Rafael Leao è tornato decisivo nell’ultima uscita contro la Fiorentina e tutti si aspettano una conferma del suo rendimento. Accanto a lui ci sarà Santiago Gimenez, ancora a caccia del primo gol in campionato ma determinato a sbloccarsi dopo settimane di lavoro silenzioso.

Un Milan a caccia dell’allungo tra assenze e ambizioni

La sfida contro il Pisa rappresenta un crocevia importante. Le difficoltà legate agli infortuni hanno condizionato le ultime settimane, ma il ritorno di Nkunku e la crescita di Leao sono segnali che riportano fiducia. Allegri dovrà gestire con attenzione una squadra rimaneggiata, puntando su ritmo, concentrazione e qualità per restare agganciato al gruppo di testa. La missione è chiara: reagire alle difficoltà e confermare le ambizioni da vertice del Milan in questa Serie A. Con la possibilità concreta di portarsi, almeno per una notte, a quattro punti di distacco dal folto gruppo di inseguitori.