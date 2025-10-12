Milan, pronto il regno di Modric bis: l’idea per il futuro

Il croato è diventato il regista del centrocampo rossonero e qualcosa di più conquistando il cuore dei tifosi: la società ha un piano per il futuro.

Luka Modric continua a rappresentare un punto di riferimento a livello internazionale, portando esperienza e qualità a centrocampo. Il contratto firmato con il Milan ha durata annuale, ma potrebbe esserci un colpo di scena.

Allegri ha costruito una squadra su di lui, Modric diventa regista e motore della sua macchina quasi perfetta che fino a questo momento ha stupito e convinto. Dopo la falsa partenza contro la cremonese, il Milan di Allegri è in corsa per essere tra le big.

Modric al Milan di nuovo? Cosa potrebbe succedere

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la permanenza di Modric a Milano sarà oggetto di valutazione al termine della stagione in corso. I dirigenti rossoneri e lo stesso giocatore potranno decidere, sulla base delle performance, della condizione fisica e degli obiettivi raggiunti, se prolungare il legame per un altro anno.

Questa possibilità offre flessibilità sia al Milan sia al giocatore: da un lato la squadra può contare su un centrocampista di livello internazionale per affrontare il campionato e le competizioni europee; dall’altro Modric ha la libertà di valutare la sua carriera senza vincoli a lungo termine.