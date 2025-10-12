Milan, pronto il regno di Modric bis: l’idea per il futuro

di
Modric in primo piano

Il croato è diventato il regista del centrocampo rossonero e qualcosa di più conquistando il cuore dei tifosi: la società ha un piano per il futuro.

Luka Modric continua a rappresentare un punto di riferimento a livello internazionale, portando esperienza e qualità a centrocampo. Il contratto firmato con il Milan ha durata annuale, ma potrebbe esserci un colpo di scena.

Allegri ha costruito una squadra su di lui, Modric diventa regista e motore della sua macchina quasi perfetta che fino a questo momento ha stupito e convinto. Dopo la falsa partenza contro la cremonese, il Milan di Allegri è in corsa per essere tra le big.

Modric al Milan di nuovo? Cosa potrebbe succedere

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la permanenza di Modric a Milano sarà oggetto di valutazione al termine della stagione in corso. I dirigenti rossoneri e lo stesso giocatore potranno decidere, sulla base delle performance, della condizione fisica e degli obiettivi raggiunti, se prolungare il legame per un altro anno.

Modric al Milan di nuovo? Cosa potrebbe succedere (LaPresse) SpazioMilan.it

Questa possibilità offre flessibilità sia al Milan sia al giocatore: da un lato la squadra può contare su un centrocampista di livello internazionale per affrontare il campionato e le competizioni europee; dall’altro Modric ha la libertà di valutare la sua carriera senza vincoli a lungo termine.

Mariacristina Strazzullo

Mi piacciono le parole da sempre: raccontano le emozioni che lo sport sa regalare. Quando non scrivo di partite, storie e campioni, viaggio, leggo e osservo, alla ricerca di nuove prospettive e segreti nascosti. Guardo il mondo a 360 gradi, ma trasmetto emozioni in verticale. Faccio della precisione e dell’organizzazione la mia missione, per raccontare ogni storia con passione e autenticità.
Gestione cookie