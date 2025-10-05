Milan, Pulisic esce allo scoperto su un suo compagna di squadra: “É un fuoriclasse!”

L’attaccante statunitense ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, parole al miele per un suo compagno di squadra!

Christian Pulisic è l’idolo dei tifosi rossoneri e non solo. Le sue prestazioni sempre al top, gli hanno permesso di conquistare anche la fiducia di mister Allegri. La sua freddezza sotto porta e la capacità di incidere come un cecchino sono qualità che non passano inosservate.

L’attacco milanista non può fare a meno di lui e dei suoi gol. Anche questa sera all’Allianz Stadium, Max si affiderà a lui in coppia con Gimenez per affondare il colpo e gonfiare la rete alle spalle di Di Gregorio.

Pulisic su Modric: “É un fuoriclasse”

Pulisic, non si limita a segnare o a offrire assist. L’attaccante ha rilasciato un’intervista a Dazn in cui emerge una dimensione più sottile ma altrettanto importante del suo operato. L’americano ha elogiato l’arrivo di elementi come Saelemaekers e soprattutto Modrić sottolineando quanto la presenza quotidiana di campioni con esperienza possa elevare il livello collettivo.

“Saelemaekers e Modric sono giocatori importantissimi. Ne conoscevamo le qualità, ma vederli tutti i giorni è qualcosa di diverso. Vedere cosa possono portare questi giocatori, con quale spirito scendono in campo, è grandioso”.

Il fulcro del messaggio è che la coesione e la disciplina costituiscono basi indispensabili per trasformare un gruppo in squadra con obiettivi ambiziosi. Nella sua visione, non è sufficiente avere stelle: bisogna che tutte le parti convivano e spingano nella stessa direzione.

Milan, Pulisic sempre più uomo dello spogliatoio rossonero

Queste dichiarazioni assumono un peso particolare a poche ore dal confronto con la Juventus: un match dove il nervo, la compattezza e l’equilibrio spessissimo compensano differenze individuali. Pulisic si inserisce in un contesto tattico dove può essere elemento d’equilibrio e raccordo tra centrocampo e attacco, ma anche voce in capitolo all’interno dello spogliatoio. Sul gruppo squadra ha detto:

“È bello avere un gruppo così disciplinato ed averli come compagni.”

Se la presenza di un giocatore del calibro di Modrić può innalzare la qualità tecnica, il contributo mentale – specie in momenti di difficoltà – può essere quello che fa la differenza. Il Milan sembra voler costruire un blocco solido, dove l’esperienza convive con la freschezza atletica, e dove ogni componente è chiamato a dare qualcosa di più.