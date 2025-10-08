Milan, Rabiot senza giri di parole su Leao: “Non c’è più tempo”, poi sullo Scudetto

Un Adrien Rabiot senza troppi veli ha detto la sua sulla situazione Rafael Leao. Il centrocampista francese è stato molto chiaro sul suo compagno al Milan.

In molti hanno visto la sconfitta del Milan alla prima giornata di campionato contro la Cremonese molto simile a quella del Napoli contro il Verona nella passata stagione. Entrambe sconfitte inaspettate, che hanno però dato una svolta decisiva alla stagione, portando anche ad un intervento immediato sul mercato. Nel caso dei rossoneri il K.O. di San Siro si è tradotto anche nell’acquisto di Adrien Rabiot.

Un acquisto arrivato in extremis, ma che non poteva rivelarsi più azzeccato. In poche settimane Rabiot si è già preso il Milan, diventando da subito uno dei leader della squadra. Il ritorno in Italia del francese è stato praticamente perfetto, per un Milan che adesso non può più fare a meno di lui. L’ex Juventus è già uno dei trascinatori del Diavolo, in campo ed anche fuori.

Proprio per questo tutti i tifosi rossoneri sperano che il francese possa dare una mano a Rafael Leao per il definitivo salto di qualità. Intanto il punto di vista di Rabiot sul compagno portoghese è già chiarissimo.

Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’intervista esclusiva fatta a Rabiot. Il neo-rossonero ha parlato di questi primi mesi al Milan e dell’idea che si è fatto sul mondo rossonero. Molto interessanti anche le dichiarazioni rilasciate su Leao:

TRATTATIVA CON IL MILAN – Avevo avuti contatti con il Milan già la scorsa stagione, prima del suo arrivo. Quest’estate sono tornati alla carica dopo il mio problema al Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti. Ne ho parlato anche con Maignan, che ha speso solo belle parole sul club.

ALLEGRI – Con lui c’è stato sempre un ottimo rapporto. È un vincente e ha sempre fame di vittorie. Anche io sono così. Penso che ora abbia voglia di mostrare che può riportare un club alla vittoria. Il Milan l’ha preso perché sa che può fare grandi cose.

NIENTE CHAMPIONS – Avrei potuto firmare in diversi club che la giocano, ma il Milan è un club con grandi ambizioni. Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici. La priorità è tornare in Champions e provare anche a vincere lo Scudetto. Possiamo farcela.

MODRIC – Non sono sorpreso del suo rendimento e della sua professionalità, altrimenti non sarebbe a questi livelli alla sua età. È un vero esempio per tutti, che dà sempre tutto sia in allenamento che in partita.