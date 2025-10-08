Milan, Rabiot senza giri di parole su Leao: “Non c’è più tempo”, poi sullo Scudetto

Un Adrien Rabiot senza troppi veli ha detto la sua sulla situazione Rafael Leao. Il centrocampista francese è stato molto chiaro sul suo compagno al Milan.
In molti hanno visto la sconfitta del Milan alla prima giornata di campionato contro la Cremonese molto simile a quella del Napoli contro il Verona nella passata stagione. Entrambe sconfitte inaspettate, che hanno però dato una svolta decisiva alla stagione, portando anche ad un intervento immediato sul mercato. Nel caso dei rossoneri il K.O. di San Siro si è tradotto anche nell’acquisto di Adrien Rabiot.
Un acquisto arrivato in extremis, ma che non poteva rivelarsi più azzeccato. In poche settimane Rabiot si è già preso il Milan, diventando da subito uno dei leader della squadra. Il ritorno in Italia del francese è stato praticamente perfetto, per un Milan che adesso non può più fare a meno di lui. L’ex Juventus è già uno dei trascinatori del Diavolo, in campo ed anche fuori.
Proprio per questo tutti i tifosi rossoneri sperano che il francese possa dare una mano a Rafael Leao per il definitivo salto di qualità. Intanto il punto di vista di Rabiot sul compagno portoghese è già chiarissimo.
Rabiot avverte Leao: “Alla sua età non c’è più tempo da perdere”
Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’intervista esclusiva fatta a Rabiot. Il neo-rossonero ha parlato di questi primi mesi al Milan e dell’idea che si è fatto sul mondo rossonero. Molto interessanti anche le dichiarazioni rilasciate su Leao:
TRATTATIVA CON IL MILAN – Avevo avuti contatti con il Milan già la scorsa stagione, prima del suo arrivo. Quest’estate sono tornati alla carica dopo il mio problema al Marsiglia. È stato il momento giusto per tutti. Ne ho parlato anche con Maignan, che ha speso solo belle parole sul club.
ALLEGRI – Con lui c’è stato sempre un ottimo rapporto. È un vincente e ha sempre fame di vittorie. Anche io sono così. Penso che ora abbia voglia di mostrare che può riportare un club alla vittoria. Il Milan l’ha preso perché sa che può fare grandi cose.
NIENTE CHAMPIONS – Avrei potuto firmare in diversi club che la giocano, ma il Milan è un club con grandi ambizioni. Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici. La priorità è tornare in Champions e provare anche a vincere lo Scudetto. Possiamo farcela.
MODRIC – Non sono sorpreso del suo rendimento e della sua professionalità, altrimenti non sarebbe a questi livelli alla sua età. È un vero esempio per tutti, che dà sempre tutto sia in allenamento che in partita.
LEAO – Ha molte potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Ma magari non ha la volontà o la passione di Modric. Deve chiedersi dove vuole arrivare e se vuole accontentarsi così.
NKUNKU – È un ottimo giocatore, efficace sotto porta e forte tecnicamente. È arrivato un po’ fuori forma, gli serve un po’ di tempo per recuperarla ma ha già fatto vedere buone cose. Abbiamo un grande reparto offensivo.
SCUDETTO – Ci sono tante squadre in lotta. Vedere la Roma è un po’ una sorpresa. Il Napoli rimane la più forte, mentre l’Inter è quella che ha fatto meglio in Europa e hanno anche il vantaggio di conoscersi da molto tempo. Alla Juventus c’è qualità, ma manca ancora l’alchimia per vincere lo Scudetto. Noi lotteremo fino all’ultimo per vincere lo Scudetto.
DERBY – Non vedo l’ora di giocarlo. Fa parte di quei match differenti per storia e intensità. Ogni giocatore vuole vivere queste partite.