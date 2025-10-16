Milan rinato, decisiva una mossa di Allegri: Fofana svela tutto

Ai microfoni di Sky Sport, Youssouf Fofana ha raccontato il nuovo spirito del Milan targato Massimiliano Allegri, soffermandosi sulla mentalità del gruppo e sul sogno scudetto. Le parole del centrocampista mostrano un ambiente unito, più consapevole rispetto alla scorsa stagione e guidato da un allenatore che ha saputo ritrovare fiducia e concentrazione in tutto lo spogliatoio.

Fiducia e mentalità: il segreto del nuovo Milan

Fofana ha spiegato come il lavoro di Allegri abbia inciso profondamente sull’umore della squadra.

“Cosa ha cambiato Allegri? La mentalità della squadra. Dopo l’anno scorso eravamo un po’ giù di morale: volevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Il mister ha dato più fiducia alla squadra.”

Parole che descrivono una trasformazione mentale, più che tattica. Dopo una stagione difficile, il Milan sembra aver ritrovato compattezza e convinzione, elementi che hanno permesso al gruppo di reagire e puntare con decisione ai vertici della Serie A.

Obiettivo scudetto, ma senza pressioni

Il centrocampista francese ha preferito non alimentare illusioni, pur riconoscendo l’ambizione del gruppo.

“Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo Scudetto, ma ci sono tante cose prima di essere vicini a questo grande obiettivo.”

Un equilibrio tra realismo e fiducia, confermato anche da un’altra sua riflessione:

“Non voglio dire che se non vinciamo lo Scudetto la stagione è sbagliata, ma è vero che se lo vinciamo dopo l’anno scorso sarà una grande gioia.”

Le parole di Fofana offrono l’immagine di un Milan rinato, consapevole dei propri mezzi e delle proprie responsabilità. Allegri sembra aver rimesso al centro la mentalità vincente, quella che storicamente contraddistingue il club. I tifosi, intanto, sognano: lo Scudetto non è un’ossessione, ma un obiettivo possibile se il percorso continuerà con questa convinzione.