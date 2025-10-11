Con il portiere francese in scadenza e poche certezze sul suo rinnovo, ecco che i rossoneri hanno iniziato a guardarsi intorno per un sostituto. Il nuovo nome spiazza tutti.

Il calciomercato non dorme mai, neanche a stagione inoltrata. Specie durante la pausa nazionali, che concede un po’ di respiro alle società, anche per provare a risolvere questioni più spinose in spogliatoio. È quello che ad esempio sta succedendo al Milan, con il portiere Mike Maignan prossimo alla scadenza. Incontri però, tra il club e i suoi agenti per parlare di rinnovo, sembrano non esserci ancora stati.

Mike ha 31 anni e, anche se in gran forma, le sue prestazioni non entusiasmano più come l’anno dello scudetto. In più le richieste di ingaggio sono alte e i rossoneri preferirebbero investire su un giocatore più giovane. E anche perdere il suo cartellino a zero non sarebbe un dramma, considerando che è stato pagato appena 13 milioni ed ampiamente ammortizzato.

Mercato Milan: ecco chi arriva se Maignan non rinnova

Inevitabile quindi, considerato lo scenario, che la società iniziasse a valutare seriamente delle alternative. La prima idea sembra essere stata quella di Zion Suzuki, portiere giapponese di 23 anni, in forza al Parma dallo scorso anno. Pagato 8 milioni, ora il suo valore è quantomeno raddoppiato dopo l’ottima stagione tra i pali dei gialloblù.

La pista invece più calda porta alla Bundesliga, o meglio a Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo e reduce, tra l’altro, dalla prima convocazione in nazionale con la Germania. Si è contraddistinto per ottime prestazioni sia in campionato che in Europa League ed è primatista per rigori parati: ben 5 tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa. Il suo valore attuale è comunque sui 18 milioni di euro, una cifra quindi alla portata dei rossoneri.