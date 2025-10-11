Milan, scontro Rabiot-De Siervo: l’AIC interviene a gamba tesa

L’AIC entra a gamba tesa dopo le parole al vetriolo tra Adrien Rabiot e Luigi De Siervo: l’annuncio è inequivocabile.

Ha creato grande scalpore mediatico la scelta di giocare il match Milan-Como a Perth, in Australia. Uno dei primi a mostrarsi particolarmente contrariato quanto infastidito è stato Adrien Rabiot: il centrocampista ha definito l’iniziativa folle.

Non si è fatta attendere la risposta dell’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, bacchettando in modo duro il calciatore del Milan. Dopo quanto accaduto, l’AIC ha ritenuto doveroso intervenire, lanciando un annuncio perentorio tramite il presidente Umberto Calcagno.

Scontro Rabiot-De Siervo: interviene l’AIC

Il presidente del sindaco dei calciatori, Umberto Calcagno, è intervenuto in modo netto sulla vicenda legata a Milan-Como in Australia e sulle dichiarazioni al vetriolo tra Rabiot e De Siervo: “Il problema non è rappresentato dall’eccezionalità di una gara e le legittime riflessioni di un atleta non andrebbero messe polemicamente in relazione con i suoi guadagni, ma ascoltate e accolte con spirito costruttivo”.

Calcagno ha poi aggiunto: “Tutta la categoria ha sempre dimostrato un forte senso di responsabilità verso l’intero sistema, comprendendo la necessità di ricercare nuove fonti di ricavo. Il pensiero dei protagonisti esprime una sincera preoccupazione per la loro salute e per la qualità dello spettacolo offerto; calendari troppo serrati, con conseguenti sovraccarichi di lavoro, lunghe trasferte e insufficiente periodo di recupero, influiscono negativamente su questi aspetti e solo discutendone insieme si potranno trovare soluzioni che vadano a tutela degli interessi di tutti”.

Lo scontro tra Rabiot e De Siervo

Tutto è nato dalle parole di Adrien Rabiot al quotidiano ‘Le Figaro’: “Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como in Australia. È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre”.

Parole a cui ha risposto in modo duro Luigi De Siervo: “Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all’estero”.

Come riporta l’Ansa, De Siervo ha anche sottolineato: “La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perché questa cosa abbia delle logiche. Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. Stiamo cercando di farlo in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa come un fatto eccezionale. La sfida organizzativa é complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall’altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare”.