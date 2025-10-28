Milan sempre più in emergenza: un altro infortunio per Allegri

Il Milan sta vivendo una serata molto particolare: la gara contro l’Atalanta si sta rivelando molto ostica e, inoltre, mister Allegri sta rinunciando gradualmente a vari pezzi dell’organico. Oltre ai giocatori già assenti, questa sera il Diavolo ha dovuto fare a meno anche di Santi Gimenez.

Gimenez fuori per infortunio in Atalanta-Milan

Nonostante il contributo in zona gol pressocché nullo, Santiago Gimenez si è rivelato un giocatore molto prezioso per ambo le fasi del gioco di Massimiliano Allegri. Infatti, in questa prima parte di stagione ha sempre trovato molto spazio, risultando impattante in positivo ma imprecis sotto porta. Oggi, però, il Milan ha dovuto fare a meno del suo contributo: infatti, el Bebote ha dovuto alzare bandiera bianca al 62′, venendo sostituito dal rientrante Ruben Loftus-Cheek. Condizioni da valutare per l’attaccante del Milan.