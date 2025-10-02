Milan, senti l’attaccante: “Sogno di giocare in rossonero”

Il centravanti italo-tedesco non si nasconde: “Sono milanista e questo è il mio sogno”; e sulla nazionale…

La squadra di Max Allegri sta ricaricando le pile. In attesa di quello che sarà il big match che andrà in scena domenica sera all’Allianz Stadium, i rossoneri si stanno allenando con la giusta intensità mettendo nel mirino i 3 punti. Sarà fondamentale capire se verrà schierato dal primo minuto Rafael Leao oppure toccherà ancora a Santi Gimenez. Ciò che è certo è che al Milan servirebbe un’altra prima punta per completare il reparto, e nella notte di Champions di ieri sera è arrivata un’ interessante candidatura…

Milan, la candidatura di Tresoldi accende Tare

Durante la serata di martedì, a pochi chilometri da Milano è andata in scena una scoppiettante partita tra Atalanta e Brugges. A far parlare il mondo Milan di questo match non è stato tanto il risultato, quanto delle dichiarazioni effettuate da un giocatore a fine partita. Infatti, come riportato da Tuttosport, ai microfoni di Sky per il Brugges si è presentato Nicolò Tresoldi, talento italo-tedesco. Il 7 nerazzurro non ha nascosto il suo amore per il Milan, dicendo senza indugi che il suo sogno è quello di indossare un giorno la maglia rossonera.

“Seguo il calcio italiano e il mio sogno è sempre stato quello di giocare per il Milan, essendo da sempre un tifoso rossonero”. Queste sue parole non sono passate inosservate sui social ai tifosi rossoneri, che stanno provando a richiamare a gran voce l’attenzione dei propri dirigenti per far quanto meno valutare il profilo dell’attaccante per il futuro.

Nicolò Tresoldi è un giocatore di 21 anni, cresciuto in Italia ma trasferitosi nel 2017 in Germania. Proprio questo suo trasferimento gli ha permesso di giocare per la nazionale under 21 tedesca, con cui, tra l’altro, si è candidato campione europeo. Nonostante questo però, il ragazzo non chiude le porte alla nazionale italiana: “In questo momento gioco per la nazionale tedesca, ma se Gattuso mi chiamasse mi farei una chiacchierata con molto piacere. Mi trovo bene con la Germania, ma in futuro chissà…”.