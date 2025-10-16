Milan, slittano gli esami di Pulisic: il motivo fa infuriare Allegri

di
Christian Pulisic dolorante a terra dopo un infortunio con la Nazionale USA durante una partita disputata nell’ottobre 2025.

Christian Pulisic, rientrato dagli Stati Uniti, non potrà sostenere subito gli esami medici: problemi con il volo hanno spostato il rientro previsto. Il Milan, già irritato per la gestione della situazione, si ritrova costretto a fare i conti con tempi di recupero incerti e possibili conseguenze in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina.

La causa dello slittamento e l’infortunio

Pulisic avrebbe avuto problemi nel viaggio intercontinentale, ritardando il rientro a Milano. Gli esami strumentali, inizialmente previsti all’arrivo, sono stati posticipati al 17 ottobre. Il giocatore ha riportato un problema al bicipite femorale nella coscia destra.

Il Milan non nasconde la sua contrarietà nei confronti della nazionale statunitense: c’è malcontento per la gestione del suo giocatore. Pochettino lo ha mandato in campo nel test amichevole pur sapendo delle condizioni critiche dell’ex Chelsea.

Christian Pulisic a terra dopo un contrasto durante una partita della Nazionale USA nel 2025, aiutato da un compagno di squadra.
Pulisic resta a terra dopo un contrasto nel match della Nazionale USA.

Tempi di recupero e ipotesi tattiche

Le stime parlano di uno stop tra 3 e 4 settimane, nel caso la lesione venga confermata. Il forfait contro la Fiorentina appare quasi certo. Allegri dovrà cambiare assetto offensivo con Leao o Nkunku come opzioni più credibili. Anche Saelemaekers e Rabiot sono monitorati per piccoli problemi muscolari, e saranno valutati nei prossimi giorni.

Il Milan si ritrova in emergenza. Lo stop di Pulisic non è solo una perdita tecnica: mette sotto pressione tutta la strategia rossonera. Davanti alle assenze servirà equilibrio tattico e cuore: il campionato non concede pause.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie