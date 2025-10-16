Milan, slittano gli esami di Pulisic: il motivo fa infuriare Allegri

Christian Pulisic, rientrato dagli Stati Uniti, non potrà sostenere subito gli esami medici: problemi con il volo hanno spostato il rientro previsto. Il Milan, già irritato per la gestione della situazione, si ritrova costretto a fare i conti con tempi di recupero incerti e possibili conseguenze in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina.

La causa dello slittamento e l’infortunio

Pulisic avrebbe avuto problemi nel viaggio intercontinentale, ritardando il rientro a Milano. Gli esami strumentali, inizialmente previsti all’arrivo, sono stati posticipati al 17 ottobre. Il giocatore ha riportato un problema al bicipite femorale nella coscia destra.

Il Milan non nasconde la sua contrarietà nei confronti della nazionale statunitense: c’è malcontento per la gestione del suo giocatore. Pochettino lo ha mandato in campo nel test amichevole pur sapendo delle condizioni critiche dell’ex Chelsea.

Tempi di recupero e ipotesi tattiche

Le stime parlano di uno stop tra 3 e 4 settimane, nel caso la lesione venga confermata. Il forfait contro la Fiorentina appare quasi certo. Allegri dovrà cambiare assetto offensivo con Leao o Nkunku come opzioni più credibili. Anche Saelemaekers e Rabiot sono monitorati per piccoli problemi muscolari, e saranno valutati nei prossimi giorni.

Il Milan si ritrova in emergenza. Lo stop di Pulisic non è solo una perdita tecnica: mette sotto pressione tutta la strategia rossonera. Davanti alle assenze servirà equilibrio tattico e cuore: il campionato non concede pause.