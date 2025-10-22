Milan su Vlahovic? Fabrizio Romano chiarisce tutto e spunta il retroscena

Dusan Vlahovic è stato al centro dei desideri del Milan nell’ultima estate, ma il trasferimento non si è concretizzato. Fabrizio Romano ha svelato i dettagli di un’operazione mai decollata, con la Juventus che non ha ricevuto offerte concrete e il serbo destinato, forse, a lasciare i bianconeri a costo zero nel 2026.

Il silenzio di Vlahovic sul Milan

Per mesi, Vlahovic è stato il nome caldo per l’attacco rossonero, attratto dalla possibilità di lavorare nuovamente con Allegri. Tuttavia, il suo ingaggio da 12 milioni annui fino al 2026 e l’assenza di offerte significative hanno bloccato ogni trattativa. Solo qualche club turco ha mostrato interesse, senza però avanzare proposte concrete.

Ed è proprio Fabrizio Romano che ha espresso sorpresa per la calma piatta intorno al centravanti. Nessun colpo di scena negli ultimi giorni di mercato, né dal Milan né da club esteri. Secondo Romano, il futuro di Vlahovic sembra lontano da Torino: il suo contratto potrebbe portarlo a lasciare la Juve senza costi di trasferimento.

Il Milan guarda avanti, ma il rimpianto resta

I rossoneri hanno poi virato su altre soluzioni per l’attacco, ma il mancato arrivo di Vlahovic lascia un pizzico di amarezza. Le sue qualità avrebbero potuto aiutare il reparto offensivo, ma il Milan ora si concentra sui suoi talenti da valorizzare.

Perché il Milan non ha comprato Vlahovic? L’ingaggio elevato e la mancanza di offerte concrete alla Juve hanno fermato la trattativa.

Vlahovic lascerà la Juventus? Secondo Romano, è uno scenario probabile, dato che il suo contratto scadrà nel 2026.

Il Milan tornerà su Vlahovic? Difficile dirlo, ma il club sembra ora focalizzato su altri profili per l’attacco.