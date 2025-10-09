Milan, suggestione Lewandowski: tutta la verità sul possibile colpo

Il nome di Robert Lewandowski è stato accostato nelle ultime settimane al Milan: tutta la verità sul possibile colpo.

Che il Milan sia a caccia di un nuovo attaccante è ormai noto a tutti: la dirigenza di Via Aldo Rossi già nella scorsa sessione estiva di mercato si è guardata attorno per portare in rossonero un nuovo attaccante, tuttavia a fine mercato nessun colpo è stato messo a segno. Il Milan, con Massimiliano Allegri, ha deciso di puntare su Santiago Gimenez: l’attaccante messicano in questa prima parte di stagione non è riuscito ad incidere più di tanto, tanto che la dirigenza rossonera ha iniziato ad interessarsi ad altri profili per il reparto offensivo.

Mercato Milan, Lewandowski in arrivo? Tutta la verità

Nelle ultime settimane, al reparto offensivo rossonero è stato accostato anche il nome di Robert Lewandowski: l’attaccante polacco, classe ’88 in forza al Barcellona, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2026 e con ogni probabilità l’attaccante ex Bayern Monaco non rinnoverà con il club blaugrana.

Nelle ultime settimane il nome di Lewandowski ha preso sempre più quota nel mondo rossonero, ma in un video sul proprio canale YouTube, Matteo Moretto ha voluto far chiarezza sulla situazione:

Io ti continuo a dire che bisogna sempre considerare anche lo stipendio di Lewandowski per il suo futuro e il fatto che ci possano essere anche sirene fuori Europa. Lewandowski dovrebbe eventualmente fare una scelta un po’ alla Modric se volesse venire in Italia: accettare uno stipendio nettamente al di sotto di quanto gli offrirebbero in Arabia.

Attualmente, infatti, ciò che l’attaccante polacco percepisce al Barcellona è irraggiungibile dal Milan, ma uno sforzo del numero 9 ad abbassarsi l’ingaggio può essere un buon punto di partenza per il club rossonero.