Milan, Tare pesca dal Real: due giovani stelle nel mirino dei rossoneri

Il Milan sta già lavorando al mercato invernale. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, intende migliorare ancor più il reparto avanzato, inserendo nel progetto di Allegri nuovo innesti di qualità e prospettiva. In questo senso, l’ex Lazio avrebbe orientato il proprio sguardo in Spagna. Tare, di fatto, sarebbe deciso ad andare all’assalto delle due stelline del Real Madrid: Gonzalo García ed Endrick.

Il Milan può fare leva su due fattori

L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’organico guidato da Massimiliano Allegri così da lottare fino alla fine per lo scudetto di Serie A. Il rapporto favorevole tra i club può rendere più fluida l’operazione, che i dirigenti rossoneri stanno già studiando per gennaio.

Il Milan cerca innesti che facciano la differenza. Con una stagione già positiva, la dirigenza vuole alzare il livello offensivo e aggiungere qualità davanti. Tra i nomi valutati ci sono Gonzalo García e Endrick, entrambi del Real Madrid. Secondo i rumors, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il ds Igli Tare sarebbero già al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione.

Al di là dei buoni rapporti con le Merengues, i rossoneri possono sfruttare anche la voglia di cambiare aria dei due giocatori. Gonzalo García, attaccante spagnolo classe 2004, ha fatto parlare di sé al Mondiale per Club, ma in questo avvio di stagione per lui spazio è stato davvero poco. Stessa discorso per Endrick: il brasiliano classe 2006 si aspettava di giocare di più. L’ex Palmeiras adesso ambisce ad trasferirsi sei mesi altrove per avere più spazio.

Il Milan ha un piano: Tare vuole uno dei due in rossonero

Gonzalo García è uno dei giovani più promettenti della cantera blanca. Il suo profilo piace per duttilità e capacità di adattarsi a più ruoli in attacco. Endrick, invece, rappresenta il talento più chiacchierato del calcio brasiliano e un investimento di prospettiva su cui il Real punta molto. Per il Milan sarebbe un colpo davvero molto importante. Il rossoneri hanno l’opportunità di prendere o uno o l’altro: tutto dipenderà dall’opinione di Max Allegri. Sul brasiliano c’è anche la Juventus.

I buoni rapporti tra i due club possono essere decisivi. Negli ultimi anni Milan e Real Madrid hanno spesso collaborato su operazioni di mercato, e questo potrebbe facilitare il dialogo anche questa volta. Secondo quanto trapela, i rossoneri valuteranno la formula migliore, con il prestito che resta l’ipotesi più concreta. Con Allegri al timone, il Milan ha già dimostrato solidità e compattezza. Ma l’obiettivo resta competere fino all’ultimo per il titolo.

Un innesto offensivo di livello potrebbe dare la scossa decisiva. Endrick o Gonzalo García rappresentano due strade diverse, ma entrambe con un potenziale alto. L’operazione non è ancora definita, ma i segnali sono chiari: il Milan sta tornando a muoversi con ambizione. Se uno dei due dovesse arrivare a gennaio, il club manderebbe un messaggio forte al campionato.