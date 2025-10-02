Milan, tutto pronto per il rinnovo: Tare blinda il pupillo di Allegri

Il Milan è pronto a mettere sottochiave il pupillo di Massimiliano Allegri: la società rossonera si avvicina al rinnovo.

Dopo lo scivolone alla prima giornata della stagione in Serie A, arrivato contro la Cremonese, il Milan di mister Massimiliano Allegri si è rimesso in carreggiata, inanellando una serie di risultati utili consecutivi. La compagine lombarda, di fatto, ha messo a referto cinque vittorie di fila. Striscia positiva che gli permesso di prendersi la vetta della Serie A, in coabitazione con Roma e Napoli.

Il Milan sta vivendo un ottimo momento, sia sul piano della forma che in termini di risultati. I rossoneri hanno elevato il proprio status rispetto alla passata stagione, questo grazie anche alla qualità di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense è continua evoluzione, risultando determinante nell’economia dei match rossoneri. Per questo motivo, la società è pronto a metterlo sottochiave con il rinnovo del contratto.

Il Milan blinda Pulisic: tutto pronto per il rinnovo

Christian Pulisic continua a confermarsi un giocatore chiave per la squadra rossonera. L’attaccante classe 1998 incide, sia da titolare che da subentrato. Grazie sopratutto all’ottimo impatto dell’ex Chelsea su questa prima parte di stagione, il Milan si ritrova in cima alla Serie A e agli ottavi di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea del Milan sarebbe quella di portare le negoziazioni per il rinnovo verso la chiusura nelle prossime settimane. La dirigenza rossonera, di fatto, sarebbe pronta a portare in stato avanzato i discorsi per il rinnovo. L’attaccante americano è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027, con opzione unilaterale del club per il prolungamento dell’accordo di un’ulteriore stagione. La società lombarda starebbero indirizzando le trattative verso un rinnovo fino al 2030, con un adeguamento dell’ingaggio sui 4 milioni di euro all’anno.

I numeri di Pulisic

Pulisic sta determinando le gare, lasciando la propria impronta in ogni match con prestazioni di livello, gol e assist. I numeri parlano chiaro: sin qui, lo statunitense ha collezionato 6 gol e 2 assist in 7 presenze. Inoltre, dal suo esordio in Serie A, è diventato il giocatore che ha preso parte a più reti nelle ultime tre stagioni della massima serie: 46 (27 reti, 19 assist). In questa speciale statistica, Pulisic ha superato Lautaro Martinez (45).

Pulisic è un elemento imprescindibile per il Milan e la dirigenza ne è consapevole. Lo statunitense sin qui ha sempre giocato, disputando sette partite su sette con 345 minuti giocati. Inoltre, su 14 gol siglati in questo avvio di stagione dai rossoneri, 7 portano la firma del fuoriclasse americano. L’ultima partita decisa dall’ex Chelsea è stato proprio il big match col Napoli, con gol e assist. Non a caso, al termine della gara, ha ricevuto il premio di man of the match.