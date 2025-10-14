Milan, ultim’ora sulle condizioni di Pulisic: l’aggiornamento sulla caviglia

Le condizioni di Christian Pulisic tornano a far sorridere il Milan. Dopo il problema alla caviglia accusato con la maglia degli Stati Uniti, arrivano segnali incoraggianti dal ritiro americano. Il ct Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro l’Australia, ha parlato del recupero del centrocampista rossonero.

Pochettino rassicura sulle condizioni di Pulisic

Il tecnico argentino ha spiegato che il giocatore sta reagendo bene al lavoro di recupero e che le sensazioni, dopo lo spezzone giocato contro l’Ecuador, sono positive.

“Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l’Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile.”

Pochettino ha poi aggiunto:

“Oggi dobbiamo aspettare di vedere come reagisce, ma penso che stia molto meglio rispetto a quando è arrivato.”

Le parole del ct rassicurano i tifosi del Milan e lo staff tecnico, che attendono il rientro dell’americano per la prossima sfida di campionato.

Obiettivo: il rientro in Serie A

Il numero 11 rossonero proseguirà il lavoro di monitoraggio nelle prossime ore, con lo staff medico del Milan in costante contatto con la federazione statunitense. Le sensazioni restano ottimistiche: salvo imprevisti, Pulisic potrebbe tornare regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri al termine della sosta.

Un recupero importante per il Milan, che punta a ritrovare brillantezza e continuità sulla fascia destra, dove l’americano resta una pedina chiave nel progetto tecnico del club.