Modric incorona Leao: l’intervista dopo Milan-Fiorentina è da brividi

Il Milan torna a vincere e lancia un segnale importante a tutte le avversarie. I rossoneri battono la Fiorentina di Stefano Pioli e volano in vetta alla classifica. Decisiva la doppietta di Rafael Leao, che non segnava a San Siro in campionato da 17 mesi, proprio quando in panchina c’era l’attuale tecnico dei toscani. Il prossimo avversario del Milan sarà il Pisa, ultimo in classifica insieme a Genoa e Fiorentina.

Modric esalta Leao: “Uno dei migliori al Mondo”

Succede tutto nel secondo tempo: la Fiorentina trova il vantaggio con Gosens, che approfitta delle indecisioni difensive dei rossoneri. Poi, però, sale in cattedra il numero dieci portoghese, che decide la gara con una doppietta. Leao è un punto di riferimento per questa squadra e le parole di Modric nel post partita confermano il suo ruolo all’interno del gruppo:

“Leao è davvero straordinario. Sfortunatamente si è infortunato subito, ora sta rientrando. Per me è uno dei migliori calciatori al Mondo e può ancora migliorare. Dipende tutto da lui. Spero che questi gol gli possano dare maggior fiducia”.

Milan, Leao dedica la doppietta ai compagni

Leao non vedeva l’ora di tornare in campo e tutti i suoi compagni lo aspettavano. Non a caso, il portoghese ha dedicato la sua doppietta anche a loro: