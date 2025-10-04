Modric Milan, spunta un retroscena di mercato: la rivelazione è da non credere

Il trasferimento di Luka Modric dal Real Madrid al Milan è una delle notizie dell’estate e se ne parla ancora molto.

Neanche il più ottimista dei tifosi si sarebbe mai aspettato un Luka Modric cosi durante la sua avventura in rossonero. Il centrocampista quarantenne ha preso in mano le redini della squadra e la sta trascinando a suon di grandi prestazioni, addirittura di più di quello che tifosi e addetti ai lavori si aspettavano.

Chi conosce molto bene Modric è sicuramente Ivan Rakitic, grandissimo amico oltre che connazionale e rivale in tanti Clasico che tutti noi ricordiamo. Ivan si è ritirato da qualche tempo ed ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando cosa pensa il regista croato di queste sue prime sfide con la maglia rossonera.

Modric Milan, parla Rakitic: ecco come sta il centrocampista

Attraverso la rosea Rakitic ha raccontato: “Ci siamo sentiti ieri e lui è molto contento, mi ha invitato a Milano. Il calcio italiano è molto diverso da quello spagnolo mi ha detto, ma si trova benissimo. E’ felice sia dei compagni che della vita e si sta godendo questa sua nuova avventura”. Poi l’ex blaugrana ha proseguito continuando:

“Per tutto questo Luka deve ringraziare Tare, è stato lui a portarlo al Milan, io pensavo avrebbe finito al Real ma sono contento della sua avventura in rossonero e faccio il tifo per lui”.