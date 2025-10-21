Modric rivela il “sogno” e fa impazzire i tifosi del Milan

Sulle qualità e la classe del classe ’85 i dubbi rasentavano lo zero. Ma l’impatto che Luka Modric ha avuto con la divisa rossonera. Quella che bramava da ragazzino, ha superato ogni più dolce previsione. Luka è il faro del nuovo Milan targato Max Allegri. L’ex galacticos è stata ospite negli studi del TG1 e ha scherzato con il conduttore rivelando però anche il suo sogno nel cassetto
Le parole di Luka Modric
“Giocare con il Milan è la cosa migliore al momento, sono in un grande e storico club: la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente, è un percorso lungo ma ho grandi aspettative. Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l’obiettivo minimo ma spero di fare di più”
Idoli di infanzia.
“Il mio idolo. Boban e sono cresciuto con il suo mito. Ma anche Paolo Maldini, Kakà, Pirlo, Seedorf…”
Il sogno proibito
“Io ho già vinto tutto ma il mio sogno è vincere con il Milan, perché quando non molli mai tutto può accadere. Forza Milan sempre”