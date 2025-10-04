Modric sotto attacco, che affondo: l’accusa in diretta lascia increduli

Il giornalista non ci sta ed effettua un attacco nei confronti del talento rossonero Luka Modric. Le sue parole fanno discutere.

Le parole di Igor Tudor in conferenza su Luca Modric fanno brillare gli occhi, sicuramente evidenziano ciò che il talento croato rappresenta per il mondo del calcio internazionale. Il giocatore si è ambientato alla grande nel calcio italiano ed è l’uomo chiave del Milan di Massimiliano Allegri. Prestazioni da capogiro e sempre più inserimento nel mondo rossonero, i tifosi già lo amano e persino gli avversari ne elogiano il suo valore.

Anche per questo nelle ultime ore ha fatto discutere un pesante attacco nei confronti del giocatore croato, o meglio una critica riguardo ciò che potrà fare nel resto della stagione. Il giornalista napoletano Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Radio Crc ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni che hanno coinvolto anche Modric.

Modric e il paragone con De Bruyne, arriva l’attacco in diretta

Nel corso della trasmissione il giornalista campano ha paragonato Luka Modric e Kevin De Bruyne ed ha rilasciato parole importanti: “Non mi sta bene la volatilità dei giudizi, anche da parte di presunti opinionisti famosi. De Bruyne è stato descritto come un pacco, addirittura c’è qualcuno che ha detto che – a vedere Milan-Napoli – il quarantenne era Kevin e il trentaquattrenne era invece Modric” e poi il giornalista ha nuovamente attaccato apparendo piuttosto infastidito:

“In questi giorni si è esaltato Modric, dicendo che ha dei test atletici mostruosi e che reggerà facilmente in questo campionato. Ho fatto uno studio e Modric negli ultimi cinque anni ha sempre giocato meno di duemila minuti a stagione. Gioca da tre anni ad una media di 50 minuti a partita, quest’anno dovrebbe giocare 90 minuto a partita, non so se reggerà”, le parole a sorpresa del giocatore.