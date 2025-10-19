“Nessuna scusa”, Tare avvisa il Milan: messaggio chiaro ad Allegri

Igli Tare ha parlato prima di Milan-Fiorentina ai microfoni di Dazn. Il ds rossonero ha parato in modo estremamente chiaro in merito ai tanti infortuni degli ultimi giorni, guardando alla gara con ottimismo:

Non ci sono scuse o lamentele, fa parte del gioco. La squadra sta bene e viene da una serie di risultati positivi. Giochiamo contro una squadra forte, ma stasera è una grande opportunità per arrivare primi in classifica.

Che parole sulla rosa del Milan

Sugli esordi di oggi, Tare esprime ancora parole molto positive:

Athekame è un giocatore giovane con grande potenzialità. Giocare in questo stadio mette pressione, ma è un giocatore che in allenamento ha fatto vedere grandi doti e quindi merita una maglia da titolare Convivenza fra Ricci e Modric? Con Luka è sempre facile giocare, al fianco di un campione puoi solo imparare e crescere

Il ds ha infine spiegato come è strata strutturata la rosa, ribadendo come gli infortuni cambino poco in ottica futura: